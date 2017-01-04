Трамп вновь выразил сомнения в российском вмешательстве в выборы

Избранный президент Дональд Трамп за две недели до вступления в должность вовсю высмеивает политических оппонентов, критикует СМИ и продолжает выражать сомнения в том, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов.

В среду Трамп опубликовал в «Твиттере» серию комментариев, в которых задался вопросом о том, почему Национальный комитет Демократической партии был «столь неосторожен», что допустил взлом тысяч электронных писем главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, и почему у партии не было «защиты от хакеров», как у Национального комитета Республиканской партии.

В письмах Подесты оказались многочисленные детали о закулисных попытках помочь Клинтон выиграть президентские выборы, которые она в конце концов проиграла Трампу.

Избранный президент сослался на слова основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа, который укрывается в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где ему предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. По словам Ассанджа, почту Подесты мог бы взломать и 14-летний подросток, а Россия не передавала ему никакой информации. Портал опубликовал тысячи писем Подесты в преддверии ноябрьских выборов, но не сообщил, откуда поступила информация.

Трамп, инаугурация которого назначена на 20 января, также подверг критике демократов за то, что они никак не отреагировали на разоблачения из взломанной переписки об «ужасных вещах, которые они говорили и делали». Он привел в пример случай, когда Клинтон заранее получила вопрос для дебатов с сенатором Берни Сандерсом, которого она опередила в ходе демократических праймериз.

Этот инцидент широко обсуждался в СМИ в прошлом году, однако Трамп обвинил журналистов в «двойных стандартах», заявив, что они «как обычно, спустили дело на тормозах». Он также процитировал слова Ассанжа, который назвал репортажи американских СМИ «очень нечестными», и телеведущего Шона Хэннити, который сказал, что они «еще более нечестные, чем кто-либо предполагает».

Директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, ФБР и Министерство внутренней безопасности на прошлой неделе опубликовали совместный доклад, в котором обвинили российские разведслужбы в хакерских атаках, призванных помочь победе Трампа на выборах.

Глава ЦРУ Джон Бреннан рекомендовал тем, кто сомневается в российском вмешательстве, ознакомиться с докладом, прежде чем делать выводы.

Неназванный представитель властей США заявил, что Трамп получил информацию по данному вопросу «без задержек».

«Он регулярно выслушивает отчеты разведки», – сказал он, добавив, что Трампу рассказали о выводах разведсообщества во вторник, хотя могла быть «нестыковка» между полученной информацией и ожиданиями избранного президента.

Разведывательные органы США еще в октябре заявили, что Россия стояла за хакерскими атаками на американских чиновников и политические организации и за последующей публикацией полученных материалов на таких сайтах, как DCLeaks.comand WikiLeaks.

В заявлении спецслужб говорилось, что эти усилия являются «частью кампании кибер-операций против правительства и граждан США, которая ведется уже десяток лет».

Однако комплексное расследование кибератак, провести которое распорядился Обама, пока не закончено.

По словам представителя руководства США, результаты расследования будут сначала представлены Обаме, а затем избранному президенту.

Тем временем, по словам источника, разведсообщество начинают беспокоить негативные и пренебрежительные высказывания Трампа об американской разведке: «Эта динамика вызывает реальные и усиливающиеся опасения».