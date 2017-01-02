Спайсер призвал умерить ожидания по поводу новых разоблачений российских кибератак

Шон Спайсер – пресс-секретарь вскоре приступающей к своим обязанностям администрации Дональда Трампа – стремится убедить общественность умерить ожидания в связи с тем, что избранный президент может вскоре предать гласности новые сведения относительно выводов американской разведки по поводу российских кибератак на компьютеры соперников Трампа и последующей публикации полученной информации, – как предполагается – чтобы помочь Трампу одержать победу.

«Это не вопрос, требующий обязательного обнародования», – заявил Спайсер в понедельник в программе телеканала CNN. «Он будет говорить о своих выводах и том, как он представляет положение вещей, – продолжал пресс-секретарь Трампа. – Он не намерен раскрывать какую-либо секретную информацию. Я думаю, что он может поделиться с общественностью своими выводами по поводу доклада и убедиться в том, что люди понимают, что остается еще много вопросов».

Накануне празднования Нового года Трамп заявил журналистам, что ему известно больше, чем было объявлено публично об утверждениях о вмешательстве Москвы в избирательный процесс в США. «Вы узнаете об этом во вторник или среду», – сказал избранный президент.

Трамп выражает сомнение в выводах американской разведки о том, что за взломом компьютеров политических противников Трампа и распространением полученной через WikiLeaks информации, повредившей сопернице Трампа – демократу Хиллари Клинтон – стоит Москва. Выводы разведслужб привели к новым санкциям, введенным президентом Обамой по отношению к России и выдворению из США 35 российских дипломатов. Российские дипломатические работники и их семьи вернулись в Москву в этот понедельник.

«Мы намерены получить всю информацию, заслушать доклады и уже потом принять решение» о том, как реагировать на санкции Обамы в отношении Москвы, сказал Спайсер.

В прошлом Дональд Трамп неоднократно позитивно высказывался по адресу президента России Владимира Путина, выражая гораздо более положительное отношение к российскому лидеру, чем то, что характерно для большинства американских политиков.

В другом интервью в воскресенье Спайсер предположил, что удаление российских дипломатов и закрытие двух российских зданий в Соединенных Штатах, возможно, представляют собой несоразмерную реакцию на хакерскую операцию Кремля.

«Один из вопросов, который у нас возник, заключается в следующем: чем объяснить такой масштаб реакции?» – заявил Спайсер телеканалу ABC. «Я имею ввиду, – продолжал он, – посмотрите, выслали 35 человек, закрыли два места, это ответ пропорциональный на действия? Быть может, и да, а, быть может, и нет, но вы должны задуматься об этом».

На новогодней вечеринке Трамп заявил, что хотел бы, чтобы источники у американской разведки были точными, «поскольку это достаточно серьезное обвинение». По словам избранного президента, было бы «несправедливо» высказывать обвинения в адрес Москвы, если в них присутствует какая бы то ни было неопределенность.