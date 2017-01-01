Трамп вновь усомнился во вмешательстве России в ход выборов в США

Избранный президент США Дональд Трамп вновь выразил сомнения по поводу выводов американской разведки о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов с помощью хакерских атак. Основываясь на этих выводах, президент Барак Обама на днях ввел санкции против российских разведывательных ведомств и выдворил 35 дипломатов, которые, как он заявил, были шпионами.

Трамп, одетый в смокинг по случаю новогодней вечеринки в его особняке во Флориде, заявил журналистам, что он хочет удостовериться в надежности источников американской разведки. «Это очень серьезное обвинение, и я хочу, чтобы они были уверены», – сказал он.

По его словам, было бы «несправедливо» выдвигать обвинения против Москвы, если в этом есть какая-то неопределенность.

Избранный президент, который через 19 дней вступит в должность 45-го президента США, заявил, что располагает информацией, касающейся претензий Вашингтона к России, которая не публиковалась. «Узнаете во вторник или среду», – сообщил он.

«Я знаю многое о хакерах, – сказал он. – Взлом очень трудно доказать. Так что, это может быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают, так что они не могут быть уверены в ситуации».

Трамп редко пользуется электронной почтой или компьютерами, хотя часто выступает с короткими комментариями или язвительными замечаниями в Твиттере. По его словам, никакой компьютер не может защитить конфиденциальную информацию.

«Если у вас есть что-то важное, напишите это, и пусть это доставит курьер, как это делали раньше, потому что ни один компьютер не может быть надежным, – сказал Трамп. – Что бы мне ни говорили, ни один компьютер не является надежным».

Трамп опубликовал два заметно разных новогодних послания в Твиттере. В одном он упомянул о напряженной предвыборной кампании 2016 года и о своей сокрушительной победе над кандидатом-демократом Хиллари Клинтон.

«Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной и потерпел столь серьезное поражение, что теперь они не знают, что делать, – написал он. – Любви!»

Позднее он опубликовал другой твит: «Поздравляю всех американцев с Новым годом. Многочисленных благ всем вам!».

«Надеюсь на замечательный и благоприятный 2017 год, когда мы будем работать вместе, чтобы "вновь сделать Америку великой"», – написал он, используя свой предвыборный слоган.

Трамп провел последние дни 2016 года в своем особняке на берегу Атлантического океана, обсуждая с советниками новые назначения на высшие посты в правительстве. Он также начал работу над своей инаугурационной речью, с которой он выступит 20 января. Кроме того, он играл в гольф и проводил время со своей женой Меланией и членами семьи.