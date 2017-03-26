Трамп обвинил республиканцев-консерваторов в провале усилий по отмене Obamacare

Дональд Трамп намерен двигаться дальше после самого серьезного поражения за первые месяцы своего прездентского срока. Заявления об «отмене и замене Obamacare (Закона о доступном здравоохранении – ГА)», ставшие самыми громкими предвыборными обещаниями Трампа, еще не выветрились из памяти избирателей, когда республиканское большинство в Конгрессе оказалось неспособно сделать первый законодательный шаг и предложить альтернативный план.



«Я разочарован, – признался президент в пятницу, когда стало ясно, что республиканцам не хватает голосов, чтобы провести новый законопроект. – Я немного удивлен, честно скажу. Мы побеждали. Оставалось совсем немного».



К воскресенью Трамп выразил свое разочарование в «Твиттере», возложив вину на группировки республиканцев-консерваторов, которые выступали против законопроекта.

«Вашингтонские демократы улыбаются тому, что "Кокус свободы" с помощью "Клуба за рост" и "Наследия" спасли "Планируемое родительство" и Obamacare», – написал он в Твиттере.

В воскресенье глава администрации Белого дома Райнс Прибус, выступая по телеканале Fox News, попытался опровергнуть сообщения СМИ о том, что Трамп возлагает вину за поражение на него и спикера Палаты представителей Пола Райана.

«У меня нет никаких проблем. Это – сплетни», – сказал он в беседе с ведущим программы Крисом Уоллесом.



При этом Прибус защищал Райана, заявляя: «Он считал, что Пол Райан, работал очень упорно. Он (Трамп) считает, что Пол Райан – замечательный спикер Палаты представителей».

Конгрессмен Марк Медоуз, глава консервативной республиканской группы «Кокус свободы», заявил в программе «На этой неделе» на канале АВС, что «никаких разговоров о замене Райана не ведется».



Тем не менее, вашингтонские журналисты и многочисленные политические обозреватели были безжалостны в своих сомнениях в способности Республиканской партии во главе с Трампом и Райаном к управлению государством.

Обозреватель газеты The New York Times Николас Кристоф озаглавил свою критическую статью «Триумф некомпетентности Трампа». Ведущая программы «Положение страны» на канале CNN Дана Бэш открыла воскресный выпуск однословным резюме: «Недееспособность».

Прибус предположил, что законодательная стратегия президента будет состоять в движении к центру в поисках поддержки в вопросе о реформе здравоохранения.

«Было бы здорово привлечь на свою сторону некоторых демократов, но, по большому счету, я думаю, что Республиканской партии пора начать управлять», – сказал он.



Представители администрации в воскресенье дали понять, что в ближайшие дни Трамп сосредоточится на отмене экологических норм, введенных при президенте Обаме, включая план «Чистая энергия».

Глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт заявил в программе «На этой неделе», что президент может подписать указ об энергетической независимости уже во вторник. По словам Прюитта, цель указа – «обеспечить, что мы придерживаемся подхода, ориентированного на рост и защиту окружающей среды в вопросах регулирования в этой стране».

Другим вопросом в повестке дня Трампа станет налоговая реформа. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил информационному сайту Axios в пятницу, что он координировал разработку законопроекта администрации о налоговой реформе последние два месяца. По его словам, законопроект будет включать предложения о снижении налогов на физических лиц и корпорации.

«Наша главная цель – сокращение налогов на людей со средними доходами, а не с высокими», – заявил он.

Мнучин отказался сообщить, какая ставка налога на корпорации будет предложена, отметив лишь, что она будет «намного ниже», чем нынешняя ставка в 35 процентов. Бывший банкир на Уолл-стрит и менеджер хедж-фонда заявил, что налоговый план президента будет представлен в ближайшее время, и выразил надежду, что он будет одобрен Конгрессом уже в августе.