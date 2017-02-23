От Трампа ждут осуждения антиисламизма

Президент США Дональд Трамп на этой неделе публично осудил антисемитизм и недавний всплеск антисемитских инцидентов, отмеченный после его инаугурации. Теперь его призывают выступить и против антиисламских действий.

Во вторник Трамп назвал проявления антисемитизма «ужасными» и «вызывающими боль», осудив «фанатизм, нетерпимость и ненависть в самых отвратительных формах».

Заявление прозвучало после того, как Трампа раскритиковали за отсутствие реакции на угрозы терактов в еврейских культурных центрах по всей стране и актов вандализма на еврейском кладбище в Сент-Луисе.

Вице-президент Майк Пенс в среду посетил это кладбище, принял участие в уборке после устроенного там разгрома и выступил с публичным осуждением проявлений антисемитизма.

«В Америке нет места ненависти, проявлениям предрассудков, насилию и антисемитизму», - сказал он.

Теперь многие американские мусульмане надеются, что Белый дом предпримет жесткие меры и в связи с возросшим числом антиисламских инцидентов по всей стране. Правда, особого оптимизма по этому поводу лидеры общины не испытывают.

«Я не думаю, что он это сделает», – говорит предприниматель и бывший советник одного из подразделений Госдепартамента Шахед Аманулла.

Пессимистичный настрой отчасти связан с публичными заявлениями Трампа об исламе, гораздо более резкими, чем высказывания его предшественников.

Еще на начальном этапе предвыборной кампании Трамп заявил: «Я думаю, ислам нас ненавидит». Он также пообещал «абсолютно и полностью» перекрыть мусульманам доступ в США. Впоследствии он публично отказался от этой идеи, однако это заявление по-прежнему есть на его официальном сайте.

Став президентом, Трамп попытался временно ограничить въезд в страну для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. По его словам, запрет нацелен на предотвращение терроризма, но многие считают это решение частичным исполнением обещания запретить въезд в страну мусульманам.

Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что Трамп выбрал себе в советники нескольких человек, которые открыто высказывали антиисламские взгляды, отмечает директор по национальным коммуникациям Совета по американо-исламским отношениям Ибрагим Хупер.

«Нас очень беспокоит, что он продолжает приглашать на работу в Белый дом самых известных исламофобов страны», – сказал Хупер в интервью «Голосу Америки».

Помощники Трампа

Хупер особо выделил главного стратега Белого дома, бывшего топ-менеджера Breitbart News Стива Бэннона, который давно рассуждал о том, что Запад ведет войну с политическим исламом.

Ультраправый сайт Breitbart News пользуется популярностью у некоторых представителей движения альтернативных правых, которое объединяет расизм, идею превосходства белой расы и популизм.

В середине 2000-х годов, работая в Голливуде, Бэннон написал сценарий так и не вышедшего в прокат псевдокументального фильма, в котором мусульмане захватывают Америку и вешают на Капитолий исламский флаг.

В 2010 году Бэннон заявил: «Ислам – не религия мира, а религия подчинения». Чуть больше года назад в своей радиопрограмме Бэннон предупредил об опасностях, связанных с иммиграцией мусульман, заявив, что США – «неподходящее место» для «соблюдающих шариат».

Майкл Флинн, бывший советник Трампа по национальной безопасности, подавший в отставку в середине февраля, в прошлом году написал в своем «твиттере»: «Страх перед мусульманами рационален».

Советник Трампа Стивен Миллер и заместитель помощника президента Себастьян Горка также нередко объясняли необходимость борьбы с исламским терроризмом в религиозных терминах.

В Белом доме, впрочем, утверждают, что эти опасения свидетельствуют только о существовании неких антимусульманских предрассудков.

«Признание угрозы радикального исламского терроризма не делает вас противником мусульман», – заявил официальный представитель Белого дома Майкл Шорт.

Шорт также напомнил о заявлении Трампа, в котором тот «осудил фанатизм во всех его проявлениях и выразил желание объединить страну».

Другой подход

Риторика администрации Трампа в отношении ислама противоречит ключевым пунктам контртеррористической стратегии, которую Соединенные Штаты разработали после терактов 11 сентября.

После терактов президент Буш настаивал на том, что «ислам – религия мира», и заявлял, что проявления насилия «нарушают основополагающие принципы исламской веры».

Экс-президент Барак Обама говорил, что сомневается в уместности самого термина «радикальный исламский терроризм», подчеркивая, что это может подкрепить доводы экстремистов о войне между Западом и исламом.

«Мы не ведем войну с исламом, – сказал Обама на саммите по борьбе с экстремизмом в 2015 году. – Мы ведем войну с людьми, которые извратили суть ислама».

Профессор Университета Джоржтауна Тамара Сонн отмечает, что Трамп, похоже, не хочет следовать практике своих предшественников.

«Это грозит укреплением доверия к террористам, которые пытаются убедить мусульман, что Запад все же ведет войну с исламом», – говорит она.

Тем не менее, готовность Трампа использовать термин «радикальный исламский терроризм» порадовала многих консерваторов, в том числе республиканцев в Конгрессе.

«Эта серьезная для нашей цивилизации угроза усилилась при администрации Обамы из-за ее слепой приверженности принципам политкорректности, которые мешают обеспечению нашей безопасности», – сказал сенатор Тед Круз в прошлом месяце.

Рост числа антиисламских инцидентов

У этого спора о принципах, есть, впрочем, и вполне практическая сторона: в последнее время заметно участились случаи преступлений на религиозной почве в отношении мусульман. Только за последний год антиисламских организаций в стране стало почти в три раза больше: если, согласно отчету организации Southern Poverty Law Center, в 2015 году их было 34, то в 2016 уже 101.

С другой стороны, согласно серии опросов, проведенных Университетом Мэриленда, отношение к мусульманам в ходе предвыборной кампании стабильно улучшалось, даже несмотря на особое обострение споров на тему ислама.

В ноябре 2015 года 53 процента респондентов говорили, что положительно относятся к мусульманам. Почти год спустя так отвечали уже 70 процентов респондентов.

«Несмотря на активное насаждение исламофобии в Америке, мы наблюдаем и активизацию борьбы с ней, – считает Аманулла, убежденный, что мусульман в Америке ждет светлое будущее. – Я всегда готов рассчитывать на Конституцию и своих сограждан».