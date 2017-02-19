Трамп ищет нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп в воскресенье проводит собеседования с четырьмя кандидатами на должность советника по национальной безопасности после бурной недели, в течение которой бывший советник был уволен с этого стратегического поста в Белом доме, а кандидат, которому было предложено прийти ему на смену, отклонил это предложение.

Трамп проводит выходные в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он планирует обсудить заполнение вакансии – лично или по телефону – с исполняющим обязанности советника по национальной безопасности генералом армии в отставке Кейтом Келлогом, бывшим послом США в ООН Джоном Болтоном, генералом армии Гербертом Макмастером и начальником Военной академии в Вест-Пойнте генералом Робертом Касленом.

В беседе с журналистами на борту президентского самолета в субботу Трамп заявил, что «очень многие хотят занять этот пост». «Я думаю об одном человеке последние три-четыре дня, посмотрим, что будет. Я встречаюсь с этим человеком. Они все хороши, все замечательные люди», – сказал он.

Белый дом сообщил, что, возможно, будут и другие встречи, связанные с назначением на этот пост, который стал вакантным, после того как занимавший его Майкл Флинн подал в отставку лишь через 24 дня после назначения. Трамп заявил, что бывший генерал армии ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса относительно содержания его телефонных разговоров с послом России в Вашингтоне до прихода к власти новой администрации месяц назад.

Бывший адмирал ВМС США Роберт Харуорд отклонил предложение Трампа занять место Флинна.

Бывший министр обороны США Леон Панетта, выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, заявил, что сумятица, возникшая вокруг одной из ключевых должностей, привела к «разлаженности» работы в сфере национальной безопасности США.

«Что произойдет, если наша страна столкнется с серьезным кризисом? – сказал Панетта. – Если будет провокация со стороны России, если Иран сотворит какую-нибудь глупость, если Северная Корея сотворит какую-нибудь глупость, и нам нужно будет отреагировать, то где та структура, которая будет способна оценить эту угрозу, рассмотреть ее, и рекомендовать варианты действий для президента?»

«Сейчас все это разлажено, и меня это серьезно беспокоит», – заявил Панетта, который ранее занимал пост директора ЦРУ.

Подбор кандидата на должность нового советника по национальной безопасности происходит в период, когда администрация Трампа обсуждает параметры нового запрета на въезд иммигрантов из семи стран с преимущественно мусульманским населением и прекращение приема беженцев в США. Решение должно заменить подписанный ранее указ, который был заблокирован судом в начале февраля.

На прошедшей на днях пресс-конференции президент заявил, что новый указ будет издан в ближайшее время и будет включать правовые принципы, изложенные судьями, которые проанализировали и заблокировали его исходный указ по иммиграции.

В воскресенье Трамп также планирует провести несколько телефонных разговоров с зарубежными лидерами и провести совещание по вопросам здравоохранения.

В субботу на массовом митинге, который походил на предвыборное мероприятие, Трамп объявил, что его администрация достигла «невероятного прогресса», но пожаловался на нечестные, по его мнению, репортажи американских СМИ.

Сторонники Трампа собрались в ангаре аэропорта Мельбурна, штат Флорида, и громко приветствовали его заявления. Некоторые держали плакаты, призывающие его баллотироваться в президенты в 2020 году, хотя его четырехлетний президентский срок начался лишь 20 января.

Трамп повторил многие возмущенные заявления о СМИ, которые он сделал во время 77-минутной пресс-конференции в Белом доме в четверг. По его словам, большинство ведущих СМИ сообщают «фейковые новости», а журналисты лгут о своих источниках.

«Они стали существенной частью проблемы», – сказал он.

После этого президент рассказал о работе, проделанной его администрацией за последние четыре недели.

«Я хочу рассказать вам о невероятном прогрессе, которого мы достигли в том, чтобы вернуть величие Америке», – сказал он.

«Наши планы на будущее – они большие, смелые, и в этом суть нашей страны, поверьте мне», – сказал он под одобрительные возгласы.

По данным полиции Мельбурна, в митинге с участием президента приняли участие около 9 тысяч человек. Президентский самолет стоял рядом, освещаемый прожекторами.

Трамп отверг утверждения СМИ, что аппарат Белого дома дезорганизован, неэффективен и охвачен внутренними конфликтами. Президент назвал эти заявления результатом лживых репортажей.

«Белый дом работает очень отлаженно, – сказал президент, рядом с которым стояла, улыбаясь, первая леди Мелания Трамп. – Но нам достался в наследство большой беспорядок».