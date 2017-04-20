Трамп доволен результатами первых месяцев работы. Избиратели – не очень

Президент Трамп ставит себе высокие оценки за первые три месяца работы в Белом доме, однако опросы показывают, что американские избиратели в основном оценивают его деятельность негативно.



«Ни одна администрации не достигла больше за первые 90 дней: это включает достижения и в военной сфере, и в (сфере) пограничной безопасности, и в торговле, и в госрегулировании, и в правоохранительной деятельности (мы очень довольны нашими правоохранительными органами), и в плане реформ», – заявил он на этой неделе.

Положительные рейтинги Трампа несколько выросли после ракетной атаки по Сирии, произведенной две недели назад в ответ на химическую атаку по сирийскому мирному населению. Однако опрос центра Gallup показывает, что 52 процента избирателей все еще оценивают его деятельность негативно, тогда как довольны им лишь 42 процента. По данным опроса Университета Куиннипиак, негативную оценку дали 56 процентов, позитивную – 40 процентов.

Опубликованный в четверг опрос Politico/Morning Consult показал, что 39 процентов избирателей оценивают деятельность президента на пятерку или четверку, а 37 процентов – на двойку или единицу.

По мнению политического интернет-портала Politico, результаты опроса отражают острые политические противоречия в США: большинство сторонников оппозиционной Демократической партии по-прежнему относятся к президенту резко негативно, а республиканцы в целом настроены более положительно.

По результатам опроса, две трети избирателей, называющих себя демократами, поставили Трампу двойку или единицу, тогда как 42 процента избирателей, голосовавших за него на ноябрьских выборах, оценивают его работу на четверку. При этом 23 процента республиканцев поставили ему тройку или более низкую оценку.

Опрос Университета Куиннипиак, давший сходные результаты, показал, что рейтинг одобрения президента несколько поднялся после того, как он распорядился нанести ракетный удар против режима сирийского лидера Башара Асада: если до атаки соотношение положительного и отрицательного рейтинга составляло 22 пункта в негативную сторону, то после нее – 16 пунктов.

При этом сотрудник социологической службы Университета Куиннипиак Тим Мэллой отмечает: «Даже с учетом небольшого скачка после бомбардировки, президент Дональд Трамп погряз в негативных показателях. Под конец первых 100 дней его президентства негативные черты его характера перевешивают его сильные стороны, ум и силу личности».

По данным Университета Куиннипиак, 45 процентов американцев одобряют подход Трампа к проблеме ядерной угрозы со стороны КНДР, тогда как 42 процента им недовольны.

Однако избиратели негативно оценивают некоторые личностные качества Трампа.

С большим перевесом лидирует точка зрения, что президент не является честным человеком, не имеет хороших лидерских навыков, не заботится о судьбах рядовых американцев, неуравновешен и не разделяет ценностей своих избирателей. При этом большинство избирателей считает Трампа сильной личностью и умным человеком.