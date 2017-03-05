Белый дом призвал Конгресс расследовать действия администрации Обамы

Белый дом назвал «очень тревожными» сообщения о «потенциально политически мотивированных расследованиях», происходивших непосредственно перед выборами 2016 года.

Пресс-секретарь Белого дома в воскресенье распространил заявление, в котором сообщил, что президент Дональд Трамп требует, чтоб комитеты палат Конгресса по разведке «в рамках своих расследований действий России использовали свои надзорные полномочия, чтобы установить, имело ли место злоупотребление исполнительной властью своими полномочиями по ведению расследований в 2016 году».

До тех пор, пока такой надзор не будет осуществлен, Белый дом и президентотказываются от дальнейших комментариев, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

В субботу президент Трамп опубликовал несколько твитов, в которых обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонов в Башне Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке перед президентскими выборами в ноябре.

Пресс-секретарь Обамы заявил, что обвинения Трампа – это «просто ложь».

Трамп не предоставил ни источников в подтверждение своих заявлений, ни свидетельств о ведении наблюдения, однако в своих субботних твитах сравнил предполагаемое вмешательство в его частную жизнь с политическим скандалом Уотергейт, который в конечном итоге привел к отставке экс-президента США Ричарда Никсона в 1974-м году.

Скандал начался как серия «грязных трюков» со стороны доверенных лиц Никсона, которые были направлены против Демократической партии, но разросся после того, как представитель Белого дома признался, что Никсон санкционировал масштабную мониторинговую операцию в Белом доме, записывая большое число телефонных разговоров.

«Ни один сотрудник Белого дома во время работы администрации Обамы не вмешивался ни в какое расследование, проводимое министерством юстиции», – сказал представитель экс-президента Кевин Льюис, подчеркнув, что данный запрет был «основополагающим принципом».

В заявлении Льюиса говорится, что ни «президент Обама, ни какой-либо другой сотрудник Белого дома никогда не отдавали приказов о ведении наблюдения за гражданами США. Любые предположения об обратном – это просто ложь».

«Голос Америки» обратился к сотрудникам Белого дома с просьбой прокомментировать субботние события, однако не получил оперативного ответа. Днем в субботу ни ФБР, ни Минюст не сделали заявлений по этому поводу.

Принятый в 1978 году закон о негласном наблюдении (FISA) разрешает законную слежку и сбор информации, передаваемой иностранными державами и иностранными агентами.

В октябре ФБР запросило и получило разрешение суда по контролю за деятельностью внешней разведки ордер на расследование предполагаемых связей между Россией и людьми, связанными с предвыборным штабом Трампа, утверждают два источника. Об этом же ранее сообщали некоторые СМИ.

Министерство юстиции считает, что четыре американца оказались «невольными агентами» России, и была «вероятная причина, из-за которой они были привлечены к работе, и именно это стало основой для получения ордера», заявил «Голосу Америки» адвокат Брэдли Мосс, специализирующийся на вопросах национальной безопасности.

Судя по всему, за четыре месяца до этого ФБР обратилось в секретный суд с аналогичным запросом, более широким по охвату, но этот запрос был отклонен. «Это довольно беспрецедентно», – сказал Мосс.

ФБР и другие федеральные следователи «руководствуются фактами, и было сделано предположение, что речь идет о деньгах… и что это должно было проходить через Башню Трампа», добавил Мосс, который также является заместителем исполнительного директора James Madison Project – организации, специализирующейся на продвижении идеи подотчетности правительства и снижения уровня секретности.

Бывший помощник Обамы по вопросам национальной Бен Роудс в субботу написал в твите, обращенном к Трампу, что «у президента нет права отдавать приказ о прослушивании». «Эти ограничения были введены для защиты граждан от таких людей, как вы», – добавил он.

«Именно для таких случаев у нас существуют суды FISA, – сообщил Кардин телеканалу CNN в субботу. – Исполнительная ветвь власти не может самостоятельно принимать такие решения. Они должны получить согласие суда перед тем, как осуществлять подобную деятельность».

Сенатор Грэм «очень обеспокоен»

В субботу член комитета по юридическим делам сенатор-республиканец Линдси Грэм высказал мнение, что в случае подтверждения прослушки «башни Трампа» во время президентской кампании, «это будет самый масштабный политический скандал со времен Уотергейта».

«Я очень обеспокоен, – сказал Грэм на встрече в Клемсоне, штат Южная Каролина. – Меня волнует ситуация, когда наш президент утверждает, что предыдущий президент нарушал закон. Я буду еще более обеспокоен, если администрация Обамы действительно законным образом получила разрешение на наблюдение за контактами предвыборной команды Трампа с иностранными правительствами. Моя работа как сенатора США заключается в том, чтобы до конца разобраться в ситуации».

Неизвестно, был ли президент Обама уведомлен заранее, что его министерство юстиции добивается санкции суда FISA. «Я бы с уверенностью предположил, что его проинформировали [на каком-то этапе]», – сказал Мосс.

Республиканский сенатор Бен Сассе назвал заявления Трампа серьезными. По его словам, если его незаконно прослушивали, то президент должен разъяснить, что это была за прослушка, и как он о ней узнал.

Конгрессмен Адам Шифф, высокопоставленный демократ в комитете Палаты представителей по разведке, заявил, что Трамп выступает «с самыми нелепыми и деструктивными заявлениями, не представляя даже крупицы доказательств в их поддержку».

Встречи с российским послом

В начале недели появилась информация о том, что в декабре посол России в США Сергей Кисляк встречался в нью-йоркской «башне Трампа» с зятем избранного президента Джаредом Кушнером и с генералом Майклом Флинном, который позже был назначен советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

Флинн был уволен с этого поста спустя всего 24 дня после вступления в должность, когда стало известно, что он ввел в заблуждение руководство страны по поводу содержания своих разговоров с Кисляком.

Информация о проводимых в «башне Трампа» встречах появилась после того, как несколько дней назад генеральный прокурор США Джефф Сешнс признал, что в ходе президентской кампании дважды встречался с российским послом, однако не сообщил об этом на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры на пост министра юстиции. Позже Сешнс заявил, что отстранится от расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Ожидается, что в понедельник он представит скорректированную версию своего письменного ответа.

В четверг представитель Белого дома Хоуп Хикс сообщила, что встречи, прошедшие в «башне Трампа», проводились с целью «установить канал коммуникации» между новой администрацией и российским послом. Она уточнила, что Кушнер также встретился с представителями по меньшей мере двух десятков стран.

Новые расследования

Представители правительства США регулярно и по разным причинам проводят встречи с представителями иностранных государств, однако администрация Трампа отрицала наличие каких-либо контактов членов предвыборной команды избранного президента с российскими чиновниками.

В пятницу вебсайт Breitbart News опубликовал сообщение о предположениях консервативного радиоведущего Марка Левина о том, что Обама осуществил так называемый «тихий переворот», прибегнув к тактике «полицейского государства». Главный стратег Белого дома и советник Трампа Стивен Бэннон ранее возглавлял новостной ресурс Breitbart.

Заявления о прослушке появились на фоне растущего давления на администрацию Трампа в связи с многочисленными расследованиями ФБР и Конгресса о предполагаемых контактах членов предвыборной команды Трампа с российскими чиновниками.

«Пока не знаю, есть ли какой-то огонь, но дым уже поднимается», – заявил «Голосу Америки» адвокат Мосс.