Трамп призвал к увеличению ядерного потенциала США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «существенно укрепить и расширить» ядерный потенциал Соединенных Штатов.

Трамп в четверг написал в «Твиттере», что США должны предпринять этот шаг, «пока не настанет момент, когда мир образумится насчет ядерного оружия».

Заявление Трампа прозвучало спустя несколько часов после того, как российский президент Владимир Путин выступил с призывом увеличить ядерный арсенал своей страны.

В выступлении, посвященном различным военным кампаниям России в 2016 году, Путин заявил, что ядерный потенциал страны необходимо вывести на уровень, позволяющий «нейтрализовать любые военные угрозы».

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», – сказал он.

И США, и Россия в настоящий момент обладают значительными арсеналами ядерного оружия – 7 100 и 7 300 единиц соответственно, по данным базирующейся в США и стоящей вне политических партий Ассоциации по контролю над вооружениями.

Накануне своего заявления Трамп также встретился с несколькими высокопоставленными представителями вооруженных сил на своем курорте «Мар-а-Лаго» во Флориде. Впрочем, пока неясно, обсуждались ли ядерные вооружения на этой встрече.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп говорил, что считает увеличение ядерных арсеналов способом сделать мир безопаснее.