Сенат готовится к обсуждению кандидатов на ключевые посты в администрации Трампа

Еще до инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января, Сенат начнет рассматривать кандидатуры, предложенные им на различные ключевые посты в администрации.

«Я думаю, это будет один из лучших кабинетов в истории», – сказал избранный президент на недавнем мероприятии.

Своих ближайших советников Трамп отбирал среди руководителей крупных компаний, военных и консервативных политиков, настроенных защищать интересы бизнеса. Пожалуй, ни один из кандидатов не получил столько внимания, как глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря. Связи Тиллерсона с российским президентом Владимиром Путиным у многих вызывают беспокойство.

«Что касается моих отношения с Владимиром Путиным, начавшихся уже почти 15 лет назад, то он понимает, что я бизнесмен, – сказал Тиллерсон ранее в этом году на форуме для бизнесменов. – И наша компания много инвестировала в Россию».

Демократы выражают серьезные сомнения по поводу назначений Трампа, однако понимают, что им не удастся блокировать предложенные им кандидатуры собственными усилиями.

«Мы зададим много вопросов, и посмотрим, какие ответы даст мистер Тиллерсон», – сказал в интервью «Голосу Америки» сенатор Крис Кунс, сенатор-демократ от штата Делавер, состоящий в сенатском комитете по международным отношениям, который будет рассматривать кандидатуру Тиллерсона.

«И республиканцы, и демократы будут задавать вопросы о потенциальных конфликтах интересов Тиллерсона, о его давних и близких отношениях с Владимиром Путиным и Россией, о его способности найти равновесие между требованиями дипломатической службы и защиты американских интересов и его давним опытом руководства нефтегазовой компанией», – добавил Кунс.

«Во время слушаний по кандидатурам, по крайней мере некоторым, будет много споров, – считает политолог Джон Хадак из Брукингского института. – В некотором смысле это будет первое испытание отношений Трампа с Конгрессом».

Большинство республиканцев в Сенате поддерживает решения Трампа.

«Пока что я весьма впечатлен номинациями, – заявил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. – Я надеюсь, что те кандидатуры, о которых нам известно, будут утверждены».

В Сенате у республиканцев есть небольшой перевес, и если они выступят единым фронтом, им удастся обеспечить утверждение выбранных Трампом кандидатур.

«Сенаторы-республиканцы понимают, что им придется работать с этим президентом в ближайшие годы, – отмечает Хадак. – И один из простейших способов наладитьотношения между вами и президентом от вашей партии – это одобрить выбранные им кандидатуры».

Демократы используют слушания для того, чтобы поднять вопросы о кандидатах, надеясь повлиять на мнения общественности и республиканцев. В соответствии с Конституцией, сенаторы должны давать свои рекомендации по кандидатурам, и демократы говорят, что подойдут к этой обязанности серьезно.

«Одна из ключевых особенностей американской демократии – это разделение полномочий между исполнительной и законодательной властью», – напомнил Кунс.

«Демократы в Сенате мало что могут поделать, если не убедят двух-трех республиканцев присоединиться к ним», – отмечает Хадак.

Тем временем Трамп высказывает похвалы в адрес своих кандидатов, называя Тиллерсона «ярым защитником американских интересов во всем мире».