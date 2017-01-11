Трамп проведет в среду первую пресс-конференцию за полгода

Избранный президент США Дональд Трамп в среду проводит первую за почти полгода пресс-конференцию, в ходе которой ему наверняка зададут вопросы об обвинениях американской разведки в адрес России и о том, как он планирует разрешать потенциальные конфликты интересов в связи со своим бизнесом.

Последняя пресс-конференция Трампа состоялась 27 июля. Тогда он начал свое выступление с жесткой критики в адрес своей соперницы-демократа Хиллари Клинтон, обвинив ее в том, что она уже много месяцев не общалась с прессой.

«Прошло 235 дней с тех пор, как лгунья Хиллари Клинтон проводила пресс-конференцию, – сказал тогда Трамп. – И вам как журналистам, пишущим о ней все эти хвалебные статьи, следовало бы спросить себя, почему это так. Я отвечу вам, почему. Потому что, несмотря на милые избитые фразы, у нее все не так гладко».

В современную эпоху президенты США по преимуществу проводили пресс-конференции в первые несколько дней после победы на выборах. Трамп же с тех пор написал более 1600 постов в «Твиттере» и несколько раз выступал с краткими заявлениями, однако ни разу не проводил формальной встречи с журналистами, чтобы ответить на их вопросы.

Трамп изначально планировал провести пресс-конференцию в середине декабря, заявив, что обсудит с журналистами свой уход из бизнеса с целью избежать возможных конфликтов. У Трампа имеется большой портфель акций в американских и зарубежных компаниях, в связи с чем возникают вопросы о том, как они будут управляться, пока он принимает политические решения в Белом доме.

Скорее всего, Трампа будут спрашивать и об утверждениях, что Россия собирала на него компромат, а его предвыборный штаб вступил в сговор с российской разведкой. Трамп, его адвокат и пресс-секретарь российского президента эти сообщения опровергли.

Эта неподтвержденная информация была представлена Трампу на прошлой неделе вместе с отчетом о том, что американские разведслужбы с высокой степенью уверенности подозревают Россию в попытках вмешаться в президентские выборы в США, в первую очередь дискредитировать Клинтон. Выводов о том, увенчались ли эти попытки успехом, в докладе не содержится. Как сообщается, президент Обама получил ту же информацию в четверг.

Разведка считает, что Россия взломала электронную почту главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, передав тысячи его писем порталу WikiLeaks незадолго до выборов.

Во многих письмах, которые были опубликованы на сайте, содержались щекотливые подробности о закулисных попытках демократов помочь Клинтон одержать победу на праймериз над сенатором из штата Вермонт Берни Сандерсом.

Глава администрации Трампа Райнс Прибус заявил, что Трамп не отрицает причастность российской стороны к хакерским атакам. Сам Трамп в «Твиттере» обвинил Национальный комитет Демократической партии в слабой защите компьютерных систем.

По его словам, что бы ни произошло на самом деле, это никак не повлияло на результаты выборов.

Тем временем Трамп охарактеризовал появившуюся информацию как «фейковые новости» и «политическую охоту на ведьм».

Канал CNN, первым сообщивший эту новость, не предоставил подробностей относительно содержания предполагаемого компромата на Трампа, однако сайт BuzzFeed опубликовал некие документы, предположительно свидетельствующие о многолетних связях Трампа с российскими властями.