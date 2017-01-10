Военные призвали Трампа не допустить возвращения пыток

Около 200 офицеров вооруженных сил США призвали избранного президента Дональда Трампа не возвращать практику применения пыток, говорится в письме, оказавшемся в распоряжении газеты The New York Times.

«В пытках нет никакой необходимости. Основываясь на нашем опыте и опыте наших лучших специалистов, подкрепленном последними научными открытиями, законные техники допроса, основанные на человеческих взаимоотношениях, являются наиболее эффективным способом получения разведданных», – говорится в письме, которое подписали 176 отставных офицеров различных подразделений вооруженных сил.

Среди подписавших письмо – два ветерана войны в Афганистане и адмирал Уильям Макрейвен, командир отряда специального назначения, который уничтожил Усаму бин Ладена.

Трамп в ходе предвыборной кампании и теледебатов говорил, что ему «нравится» техника пытки утоплением, и что став президентом, он вернет «намного более жесткие методы».

Ссылаясь на «более 6000 лет совокупного опыта», военные выразили беспокойство по этому поводу, отметив, что пытки не только запрещены международным законодательством, но и являются не лучшим способом получения ключевой информации.

«Что самое важное – пытки противоречат ключевым ценностям нашей страны, – говорится в письме. – Наша главная сила в нашей приверженности верховенству права и принципам, закрепленным в нашей Конституции».