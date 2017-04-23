Трамп потребовал выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предпринял новые усилия для организации строительства стены на границе с Мексикой, с тем, чтобы сократить нелегальную иммиграцию. Вопросы финансирования строительства спорного заграждения вышли на передний план в дискуссиях Белого дома с законодателями с целью избежать частичной остановки работы правительства через несколько дней.

Возведение стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, и президент хочет, чтобы первые средства на ее строительство были предусмотрены в бюджете, определяющем расходы правительства до конца сентября. Однако находящиеся в оппозиции демократы выступают решительно против ее появления. Расходные полномочия правительства США истекают в полночь в пятницу. Таким образом, у контролирующих Конгресс республиканцев и находящихся в меньшинстве демократов остается лишь несколько дней, чтобы достичь компромисса с Белым домом.

«Демократы не хотят, чтобы деньги из бюджета шли на стену на границе, несмотря на то, что это остановит поток наркотиков и будет очень плохо для членов банды MS-13», – написал президент в «Твиттере».

«В конце концов, но на более позднем этапе, чтобы мы могли начать пораньше, Мексика в какой-то форме заплатит за столь необходимую стену», – продолжал Трамп. Мексиканские лидеры заявляли, что этого никогда не случится.

Глава администрации Белого дома Райнс Прибус, в интервью NBC News предсказал, что в ходе переговоров будет одобрено выделение достаточных средств, чтобы «продвинуться вперед или в строительстве, или в планировании, или чтобы приступить к работе над созданием стены».

Однако лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила: «Демократы не поддерживают строительство стены. Республиканцы в приграничных штатах не поддерживают строительство стены».

«На мой взгляд, строительство стены аморально, затратно и неразумно, и когда президент говорит, что он обещал стену во время предвыборной кампании, то я не думаю, что он собирался перенести многомиллиардные затраты на строительство стены на налогоплательщиков», – добавила она.

Прибус заявил, что администрация Трампа ожидает, что «приоритеты президента найдут отражение» в финансировании деятельности правительства.

«Мы ожидаем серьезного увеличения военных расходов, мы ожидаем денег на укрепление безопасности границ в этом законопроекте. Так должно быть, потому что президент победил подавляющим большинством голосов, и все понимали, что стена на границе была частью этой победы», – сказал он.