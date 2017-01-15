Трамп подверг критике конгрессмена-правозащитника Льюиса

За несколько дней до Дня Мартина Лютера Кинга избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой конгрессмена Джона Льюиса после того, как легендарный участник движения за гражданские права заявил, что не считает Трампа законным президентом поскольку, по мнению Льюиса, Россия помогала ему победить на выборах.

Утром в субботу Трамп написал в Твиттере, что вместо того, чтобы критиковать его, законодателю следует сосредоточиться на работе на благо своих избирателей.

В интервью программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, которая выйдет в эфир в воскресенье, Льюис сказал: «Я верю в попытки работы с людьми. Это будет трудно. Это будет очень сложно. Я не считаю этого избранного президента легитимным президентом».

«Я считаю, что русские пытались помочь этому человеку победить на выборах», – добавил Льюис.

Пресс-секретарь Льюиса Линда Джонс отказалась отвечать на критику Трампа, но сказала: «Нам как стране необходимо знать, влияло ли иностранное правительство на наши выборы».

Твиты Трампа вызвали острую реакцию со стороны многих демократов, включая Нэнси Пелоси. Лидер меньшинства в Палате представителей написала в субботу, что предыдущие попытки заставить Льюиса замолчать были безуспешными.