За месяц работы администрация Трампа навлекла на себя сразу несколько расследований

Президент Дональд Трамп проработал в должности всего месяц, но количество расследований в отношении его администрации все нарастает.

Разобраться во внутреннем устройстве и подходах новой администрации стремятся не только находящиеся в оппозиции демократы, но и однопартийцы Трампа - республиканцы, а также государственные органы, которые ставят под вопрос правомерность действий нового президента и его помощников.

Наиболее важное расследование касается контактов между командой Трампа и российскими властями. Сначала комитеты Конгресса и Федеральное бюро расследований лишь рассматривали подробности прошлогодних выводов американской разведки о том, что Россия вмешивалась в ход президентской кампании в попытке помочь Трампу победить.

Однако на прошлой неделе, после отставки Майкла Флинна с поста советника по национальной безопасности, расследование вышло на новый уровень. Трамп заявил, что попросил Флинна покинуть пост, поскольку тот ввел вице-президента Майка Пенса в заблуждение относительно своих разговоров с российским послом в Вашингтоне.

«Дело в том, что он не дал вице-президенту всей информации, а потом сказал, что забыл, – пояснил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. – Как бы там ни было, меня это не очень устраивало».

Трамп возложил вину за ситуацию с Флинном на американские разведывательные службы, которые «незаконно» разгласили содержание разговоров между генералом и послом Сергеем Кисляком. СМИ сообщили со ссылкой на анонимные источники, что в записях содержится обсуждение санкций в отношении России, введенных экс-президентом Бараком Обамой в конце декабря в ответ на российское вмешательство в выборы.

Флинн сказал Пенсу и другим помощникам Трампа, что никаких разговоров на эту тему не было. Пенс впоследствии озвучил эту ложную информацию в новостном ток-шоу.

Трамп заявил, что не поручал Флинну обсуждать санкции с Кисляком, но добавил, что мог бы это сделать, если бы считал нужным. По словам президента, Флинн выполнял свои обязанности, общаясь с представителями иностранных государств в переходный период.

В то время как несколько комитетов Конгресса, преимущественно комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, изучают эти и другие контакты помощников Трампа с российской стороной, глава следственного комитета Палаты представителей попросил Министерство юстиции начать расследование по факту утечки информации о разговорах между Флинном и Кисляком.

«У нас есть серьезные опасения по поводу того, что здесь может идти речь о необеспечении надлежащей защиты секретной информации, – сказал конгрессмен от штата Юта Джейсон Чаффец. – В этой связи мы просим, чтобы ваше ведомство немедленно начало расследование, чтобы установить, имело ли место ненадлежащее обращение с секретной информацией».

Чаффец также поддержал точку зрения демократов, что Управление по этике должно провести расследование в отношении помощницы Трампа Келлиэнн Конуэй, которая активно рекламировала одежду и аксессуары под брендом Иванки Трамп, что трактуется как нарушение давних этических норм. Управление по этике недавно предложило Белому дому принять меры дисциплинарного характера в отношении Конуэй в связи с этим инцидентом, по поводу которого, по словам администрации, с ней уже «провели беседу».

«Она поступила очень и очень некорректно», – сказал Чаффец.

Кроме того, Чаффец призвал Белый дом разъяснить, почему Трамп обсуждал и просматривал документы о ракетном испытании в КНДР вместе с премьер-министром Японии Синдхо Абэ в своем поместье во Флориде, в то время как люди за соседними столиками с любопытством наблюдали за этим разговором и записывали происходящее на камеры мобильных телефонов. Трамп заявил, что они всего лишь обсуждали, что будут говорить о ракетном испытании на пресс-конференции, однако критики считают, что им следовало удалиться от посторонних глаз.

При этом Чаффец пока отвергает призывы демократов провести комплексное расследование обширных деловых связей Трампа по всему миру и потенциальных конфликтов интересов, которые могут возникнуть в этой связи. Трамп по-прежнему владеет гостиницами, курортами, полями для гольфа и различными брендами потребительских товаров, хотя и передал управление своим бизнесом старшим сыновьям Эрику и Дональду.

Чаффец попросил правительственное ведомство, отвечающее за управление недвижимостью, предоставить объяснения по поводу ситуации со зданием старого почтамта в Вашингтоне, расположенного всего в нескольких кварталах от Белого дома. Это здание Трамп взял в аренду и превратил в элитный отель. Американские законы запрещают лицам, занимающим выборные должности, арендовать государственные объекты недвижимости.

Комитеты Конгресса, расследующие контакты между Флинном и Кисляком, могут также проверить попавшие в распоряжение газеты New York Times выводы разведки и правоохранительных органов о том, что помощники Трампа в ходе предвыборной кампании регулярно общались с российской разведкой. Лидеры сенатского комитета по разведке также призвали Белый дом сохранить все записи, которые могут иметь отношение к этому расследованию.

Трамп заявил, что сообщение газеты было «дискредитировано», и назвал его примером «фальшивых новостей». Он утверждает, что ему неизвестно о каких-либо контактах между своим предвыборным штабом и российскими властями.

«У меня в России нет никакой собственности, никаких кредитов, никаких деловых договоренностей», – заявил он.

Лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер заявил: «Сейчас совершенно очевидно, что отставка генерала Флинна – еще не конец. Это лишь начало куда более длинной истории».

По словам сенатора-республиканца из штата Теннесси Боба Коркера, «Россия – это очевидная, но игнорируемая проблема, именно этим и необходимо заняться».

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что «обожает» WikiLeaks, имея в виду публикацию тысяч электронных писем с компьютера главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Эти письма раскрыли щекотливую информацию о закулисных усилиях демократов, нацеленных на то, чтобы помочь Клинтон получить президентскую номинацию.

В ходе недавней 77-минутной пресс-конференции Трамп сказал, что ситуация с WikiLeaks существенно отличается от утечки информации о содержании разговоров Флинна и Кисляка, поскольку в первом случае речь шла не о секретных материалах.

Президент неоднократно выражал возмущение по поводу утечки информации о контактах Флинна с Кисляком в своем «Твиттере», при этом практически не комментируя их содержание.

«Утечки информации, в том числе незаконное разглашение секретной информации, уже много лет являются огромной проблемой в Вашингтоне», – заявил он, призвав New York Times и другие СМИ принести извинения.

В другом посте он добавил: «Наконец-то внимание сосредоточено на гнусных разоблачителях. Они будут пойманы!»

Позже на той же неделе Трамп назвал американские СМИ «врагами американского народа».