Трамп «уважает» Путина, но не уверен, что они поладят

Президент США Дональд Трамп заявил, что «уважает» российского президента Владимира Путина, однако не уверен в том, что они поладят.

«Я считаю, что с Россией лучше ладить, чем нет. А если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", а это очень масштабная и важная борьба, а также с исламским терроризмом по всему миру, то это будет полезно, – сказал Трамп в интервью Fox News, которое выйдет в эфир в воскресенье. – Поладим ли мы с ним? Понятия не имею».

Отвечая на вопрос о том, как он может уважать Путина, зная о совершенных им в прошлом зверствах, Трамп сравнил Россию с США: «В мире много убийц. У нас много убийц. А что вы думаете, наша страна так уж невинна?»

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, комментируя эти заявления в интервью CNN, сказал, что не видит «никакой эквивалентности» между США и Путиным.

Американская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на компьютерные системы Демократической партии в рамках кампании, нацеленной на вмешательство в президентские выборы в США.

До вступления в должность Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы разведсообщества. Впоследствии его риторика смягчилась, однако он продолжает заявлять, что готов к улучшению отношений с Москвой.

В прошлую субботу Трамп и Путин побеседовали по телефону, что Белый дом назвал «важным первым шагом к улучшению отношений между США и Россией, которые необходимо наладить».

В опубликованных отрывках из интервью есть и вопрос о призывах Трампа расследовать возможные нарушения на ноябрьских президентских выборах. Трамп неоднократно утверждал, что проиграл по результатам всеобщего голосования из-за участия в выборах сотен нелегальных иммигрантов. Он победил по результатам голосования в коллегии выборщиков, однако его соперница-демократ Хиллари Клинтон получила примерно на три миллиона больше голосов при всеобщем голосовании.

«Позвольте сказать вам – когда вы видите, что в выборах участвуют нелегалы, которые не являются гражданами страны и не внесены в списки избирателей, что голосуют люди, которых уже нет в живых, это очень плохая ситуация», – заявил Трамп.

Представители избирательных органов, анализировавшие ноябрьские выборы, не нашли почти никаких свидетельств махинаций, во всяком случае – не в таких масштабах, о которых говорит Трамп.