Белый дом: рассматриваются все варианты приостановки судебного решения по иммиграции

Один из главных советников президента США Дональда Трампа заявил, что Белый дом рассматривает «все имеющиеся варианты» ослабления влияния судебного решения, приостановившего действие указа Трампа о запрете на въезд в США жителей семи стран с преимущественно мусульманским населением и приостановке приема беженцев.

Старший советник Стивен Миллер заявил, что администрация «рассматривает любые возможные действия, чтобы уберечь нашу страну от терроризма». Выступая в программе NBC «Встреча с прессой», 31-летний Миллер сказал, что, по его мнению, президент имеет право решать, кто может въезжать в страну, и что эти семь стран были отобраны «на основании оценок нынешних и будущих угроз».

Миллер отметил, что администрация Трампа признает равенство трех ветвей федеральной власти – Белого дома, судебной системы и Конгресса, но заявил, что «нет такой вещи, как верховенство судебной власти».

«Окружной судья в Сиэтле не может вводить иммиграционный закон для США», – сказал Миллер, имея в виду решение о приостановке указа Трампа, которое на прошлой неделе было поддержано апелляционной коллегией из трех судей. Миллер, сыгравший ключевую роль в подготовке указа, заявил, что не считает, что судья может наделять иностранных граждан правом на въезд или препятствовать Трампу прекращать прием в страну беженцев.

«У иностранных граждан нет конституционного права на въезд в нашу страну», – заявил Миллер.

Направляясь в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп заявил, что рассматривает возможность издания «совершенно нового указа» по иммиграции после того, как апелляционный суд единогласно выступил против его предыдущего решения. Он сообщил журналистам, что новый указ может быть выпущен уже в понедельник или вторник.

По словам Трампа, это будет более оперативным шагом, чем отстаивание первоначального указа в судебных инстанциях. «Нам нужна скорость – из соображений безопасности», – сказал он, хотя глава президентской администрации Райнс Прибус заявил, что возможность обжалования решения апелляционного суда по-прежнему рассматривается.

Президент написал в «Твиттере», что после того, как суд первой инстанции 3 февраля приостановил исполнение его указа, 72 процента беженцев, принятых в страну, прибыли в США из семи стран, в отношении которых он ввел запрет на въезд: Сирии, Ирака, Сомали, Ирана, Судана, Ливии и Йемена.

«Наша правовая система не работает! Это очень опасно!» – написал он.

Трамп, который часто смотрит выступления своих помощников в телевизионных программах, оценивая, как они отвечают на вопросы журналистов, после программы с Миллером заявил: «Поздравляю Стивена Миллера с тем, что он представлял меня сегодня утром в различных утренних воскресных программах. Хорошая работа!»