Белый дом: Трамп полагает, что на выборах имели место серьезные нарушения

Во вторник Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп по-прежнему полагает, что голоса миллионов иммигрантов, не имеющих документов, не дали ему возможности победить по общему количеству поданных за него голосов на выборах в ноябре.

«Он по-прежнему в этом убежден», – заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на следующий день после того, как на приеме для лидеров Конгресса президент повторил опровергнутое утверждение о том, что от 3 до 5 миллионов незаконно находящихся в стране иммигрантов проголосовали за его оппонента – демократа Хиллари Клинтон. Свидетельств мошенничества Спайсер не представил.

Официальные лица, ответственные за организацию и проведение выборов, подвергшие анализу голосование 8 ноября, заявили об отсутствии каких-либо признаков мошенничества на выборах – во всяком случае, в тех масштабах, о которых говорил Трамп.

Сенатор штата Южная Каролина Линдси Грэм, один из кандидатов в президенты от Республиканской партии, которых Трамп обошел в преддверии национальных выборов, во вторник призвал президента перестать повторять это заявление, подчеркнув, что, если ему известны свидетельства нарушений, он должен предать их гласности.

Клинтон опередила Трампа по количеству проголосовавших за нее избирателей почти на 3 миллиона голосов. Однако Трамп одержал победу там, где это было необходимо, получив большинство голосов в коллегии выборщиков. В рамках существующей в США системы победитель определяется в результате выборов в каждом отдельном штате и не зависит от общего числа голосов в общенациональном масштабе.

Грэм, вышедший из борьбы за номинацию на пост президента от Республиканской партии из-за недостаточной поддержки избирателей, заявил: «Я хотел бы призвать президента перестать. Мы – величайшая демократия на Земле. Мы являемся лидером свободного мира, и люди начнут сомневаться в вас как в человеке, если вы будете продолжать предъявлять обвинения нашей избирательной системе, не имея на то оснований». «Если он не перестанет делать это, то это подорвет его способность управлять этой страной», – подчеркнул Грэм.

Другой бывший соперник Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии – бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби – заявил: «У меня нет никаких доказательств – и я не знаю, есть ли они у кого-то – о проголосовавших нелегалах, и, откровенно говоря, это не имеет значения. Он – президент страны и я не знаю, зачем он об этом говорит».

Трамп, по-видимому, обеспокоенный тем, что преимущество Клинтон по абсолютному числу проголосовавших за нее избирателей может делегитимизировать его избрание, выразил недовольство по поводу сообщений в СМИ и опубликованных ими фотографий, на которых видно, что на инаугурационных мероприятиях бывшего президента США Барака Обамы в 2009 году присутствовало гораздо больше людей, чем на церемонии принятия присяги самим Трампом.

Во вторник Трамп разместил в Твиттере снятую с другой позиции фотографию, на которой видна толпа людей перед платформой, где он был приведен к присяге. Он также заявил, что эта фотография будет висеть в Белом доме – там, где работают представители прессы.