Палата представителей готовится к голосованию по отмене Obamacare

В день голосования президент и лидеры республиканцев продолжают попытки набрать достаточно голосов в поддержку своего плана
Президент США Дональд Трамп и лидеры республиканцев в Конгрессе пытаются набрать достаточно голосов, чтобы отменить реформу национальной системы здравоохранения, которую экс-президент Барак Обама считал своим главным законодательным достижением.
Голосование по отмене Закона о доступном здравоохранении, известного как Obamacare, назначено на четверг.
Однако, несмотря на то, что республиканцы занимают большинство мест в обеих палатах Конгресса, судьба законопроекта остается неопределенной, поскольку некоторые консерваторы считают, что новый план предусматривает недостаточно резкие изменения, а некоторые умеренные республиканцы, напротив, считают, что в случае отмены Obamacare медицинскую страховку потеряют слишком много американцев.
Трамп провел ряд встреч с республиканцами, выступающими против его плана, как на Капитолийском холме, так и в Белом доме, в попытке переубедить их.
«Важный день для здравоохранения. Работаем, не покладая рук!» – написал Трамп в среду в своем «Твиттере».
В четверг президент планирует встретиться с «Кокусом свободы» Палаты представителей, куда входят наиболее консервативно настроенные республиканцы.
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