Трамп стремится сплотить республиканцев вокруг отмены Obamacare

Президент США Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой конгрессменов-республиканцев в Палате представителей за два дня до решающего голосования по реформе национальной системы здравоохранения.

Трамп прибыл на Капитолийский холм, чтобы заверить коллег-республиканцев, что предстоящее голосование – лучшая возможность отменить Закон о доступном здравоохранении, против которого они выступали на протяжении семи лет и который экс-президент Барак Обама считал своим главным законодательным достижением. Закон, известный в народе как Obamacare, обеспечил медицинской страховкой 20 миллионов человек, однако вызвал недовольство у республиканцев в связи с требованием обязательного приобретения страховки под угрозой штрафа.

Некоторые из наиболее убежденных консерваторов выступают против альтернативного плана, который поддерживает Трамп, считая, что он недостаточно сильно отличается от закона Обамы. В попытке повысить популярность своего предложения лидеры республиканцев в Палате представителей вечером в понедельник опубликовали список изменений на 43 страницах. В числе прочего, там есть способы предоставить более щедрые налоговые льготы людям в возрасте от 50 до 64 лет и ускорить отмену некоторых налогов, введенных Обамой для богатых граждан, перенеся ее с 2018 на текущий год.

Хотя Трамп поставил перед собой цели отменить закон в первые месяцы президентства, принятие альтернативного плана по-прежнему под вопросом. Ни один из демократов в Палате представителей не выразил готовности поддержать отмену Obamacare, поэтому республиканцам необходимо будет набрать большинство своими силами. Они не могут потерять более 21 голоса из принадлежащих им 237, чтобы закон был передан на рассмотрение в Сенат.

Выступая в понедельник на митинге в Луисвилле, штат Кентукки, Трамп сказал сторонникам: «Это наш долгожданный шанс наконец избавиться от Obamacare. Мы сделаем это».

Трамп и спикер Палаты представителей Пол Райан настаивают, что программа Obamacare обречена на провал, потому что некоторые крупные страховые компании прекратили продавать страховые планы частным лицам, которые, в отличие от большинства американцев, не получают страховку от работы или в рамках государственных программ для пожилых и малообеспеченных граждан. Республиканцы, призывающие отменить закон, также подчеркивают, что стоимость страховых взносов так выросла, что покупка страховки или оплата медицинских расходов из собственных средств становится многим не по карману.

Независимое Бюджетное управление Конгресса на прошлой неделе поставило под сомнение утверждения о том, что альтернативный план республиканцев окажется лучше Obamacare: по оценкам ведомства, если план Трампа будет принят, в течение десяти лет страховки лишатся 24 миллиона американцев.

Глава Министерства здравоохранения и социального обеспечения Том Прайс подверг критике выводы ведомства, а демократы сочли их подтверждением своего мнения, согласно которому реформа республиканцев причинит ущерб миллионам граждан и пойдет на пользу только более обеспеченным налогоплательщикам.