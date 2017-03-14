Бюджетное управление Конгресса: в 2018 году число незастрахованных вырастет до 41 миллиона

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, в случае одобрения Конгрессом предложенного республиканцами плана по замене Закона о доступном здравоохранении, известном как Obamacare, 14 миллионов людей потеряют страховку в следующем году.

Управление, в которое входят представители обеих партий, опубликовало долгожданный доклад с подсчетами стоимости выполнения обещания Трампа в ходе президентской кампании: отмены и замены Obamacare. В докладе говорится, что в случае одобрения плана республиканцев, число незастрахованных американцев в 2018 году вырастет на 14 миллионов и составит 41 миллион человек, а к 2026 году количество людей без медицинской страховки вырастет до 52 миллионов. Если программу Obamacare оставить без изменений, этот показатель составит 28 миллионов человек.

Однако, согласно подсчетам, новый план позволит сократить дефицит бюджета на 337 миллиардов долларов до 2026 года. Для сравнения, по оценкам Управления, в 2017 году расходы федерального правительства составят 4 триллиона долларов, что увеличит дефицит на 559 миллиардов долларов.

«Большинство сокращений числа застрахованных людей в 2018 и 2019 гг. будут связаны с отменой штрафов за отказ приобрести страховой полис, – заявили в Бюджетном управлении. – Некоторые из этих людей решат не приобретать страховку, потому что сейчас они страхуются только для того, чтобы избежать штрафа. А некоторые откажутся от страховки из-за повышения ее стоимости».

Министр здравоохранения Том Прайс подверг доклад критике. На встрече с прессой возле Белого дома он заявил, что Бюджетное управление Конгресса рассмотрело только часть предложенного республиканцами плана по здравоохранению. По его словам, «невозможно», чтобы в результате внедрения новой программы 14 миллионов человек остались без страховки, потому что в действительности стоимость страховых полисов должна уменьшиться и люди смогут самостоятельно выбирать страховку, которая будет устраивать их, а не правительство.

Прайс также заявил, что Бюджетное управление не приняло во внимание все составляющие нового плана, включая законопроект по реформе рынка страхования.

По прогнозам Бюджетного управления, стоимость страховых взносов в первые несколько лет будет расти, а начиная с 2020 года пойдет на убыль. По словам авторов отчета, подготовленный республиканцами законопроект позволит страховым компаниям сделать страховки для пожилых клиентов в пять раз дороже, чем для молодых, тогда как в соответствии с действующим законодательством предусмотрена трехкратная разница.

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси призвала республиканцев отозвать законопроект, потому что это было бы «единственным порядочным поступком». Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал: «Trumpcare станет кошмаром для американцев». По его словам, от нового закона выиграют богатые, а все остальные будут игнорироваться.

Трамп пообещал, что его план обеспечит страховкой всех и будет предусматривать более дешевые страховые планы для частных лиц и небольших групп, которые покупают страховку сами для себя, а не получают ее от работодателя.

Акт о доступном здравоохранении ­­– это предмет гордости бывшего президента США Барака Обамы. Двадцать миллионов человек, которые ранее не могли себе позволить медицинскую страховку, получили доступ к медицинским услугам. При этом им не грозит банкротство или возможность оказаться за чертой бедности в случае болезни.