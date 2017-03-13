Трамп и Конгресс ждут оценки Бюджетного управления по реформе здравоохранения

В понедельник президента Трампа и Конгресс ждет поворотный момент в политической борьбе вокруг попыток республиканцев отменить и заменить реформы здравоохранения, проведенные бывшим президентом США Бараком Обамой.

Как ожидается, в этот день Бюджетное управление конгресса, внепартийная группа бюджетных аналитиков и экономистов, обнародует свою оценку того, сколько американцев могут потерять медицинскую страховку, если Трамп и его коллеги-республиканцы в Конгрессе сумеют отменить закон от 2010 года, благодаря которому 20 миллионов ранее незастрахованных американцев смогли обзавестись страховыми планами.

Независимый анализ Бюджетного управления зачастую играет ключевую в законодательных процессах в США, поскольку дает конгрессменам представление о том, в какие суммы могут обойтись казне рассматриваемые законы в ближайшие десятилетия и какие последствия могут за собой повлечь те или иные меры.

Трамп обещал, что его план в сфере здравоохранения «обеспечит страховкой всех» и предоставит более дешевые страховые планы частным лицам и небольшим группам людей, которые покупают страховки для себя, а не получают их от работодателей, что является наиболее распространенной схемой страхования для американцев. Однако спикер Палаты представителе Пол Райан уже признал, что в рамках плана, который он продвигает при поддержке Трампа, страховкой будут обеспечено меньшее количество людей.

Внешние аналитики, изучившие предложение республиканцев в Палате представителей и президента, считают, что оно может повысить число незастрахованных граждан на 15 миллионов человек. Однако именно оценка Бюджетного управление станет официальным ориентиром, с которым в первую очередь будут считаться многие законодатели.

Трамп написал в «Твиттере», что реформа, проведенная его предшественником и известная как Obamacare, «терпит крах». Он добавил: «Это катастрофа, и 2017 год станет худшим, несравнимо худшим. Республиканцы объединятся и спасут ситуацию».

Учитывая, что, по предварительным прогнозам, предложение республиканцев может лишить миллионы людей страховки и сделать страховые планы дороже для некоторых категорий населения, Белый дом на прошлой неделе попытался преуменьшить значимость оценки Бюджетного управления.