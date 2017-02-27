Трамп раскритиковал Obamacare, но не предложил альтернативного плана

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в реформах здравоохранения, проведенных его предшественником Бараком Обамой «нечего любить», но не предложил стратегии их отмены или замены.

В ходе встреч с губернаторами и главами страховых компаний Трамп назвал Законопроект о доступном здравоохранений, известный как Obamacare, «провальной катастрофой».

По его словам, рост расходов по медицинским страховкам, предусмотренным этой программой, приведет к неминуемому коллапсу, и в качестве политической стратегии республиканцы могли бы это допустить, позволив демократам понести ответственность за провал закона о доступном здравоохранении. Однако Трамп заявил, что это «было бы нечестно» по отношению к миллионам американцев, которым этот закон пошел на пользу.

Не предложив никаких конкретных изменений, Трамп заявил, что со временем «не только улучшится ситуация на страховом рынке, но и о людях позаботятся, причем сделать это будет довольно просто».

В ходе длительной предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что отменит «Обамакер» в первый же день по вступлении в должность, однако связанные с этим сложности вынудили его признать, что изменения могут последовать не раньше следующего года, хотя законодатели-республиканцы говорят, что хотели бы принять меры намного быстрее.

Закон, давно вызывающий критику со стороны республиканцев в связи с положением, обязывающим всех американцев приобрести медицинскую страховку под угрозой штрафа, обеспечил медицинским страхованием 20 миллионов ранее не застрахованных граждан США. Однако высокая стоимость страховых планов настроила некоторых против этой программы, и миллионы человек по-прежнему остаются без страховки.

Трамп заявляет, что не хочет, чтобы кто-либо из ныне застрахованных по этой программе потерял страховку, однако не уточняет, каким именно образом планирует изменить систему медицинского страхования.

Предложения некоторых консервативно настроенных республиканцев предусматривают резкое снижение государственных расходов на здравоохранение, что может оставить миллионы малообеспеченных американцев без страховки. Новый министр здравоохранения Том Прайс и некоторые республиканцы в Конгрессе хотят гарантировать американцам доступ к страхованию, при этом, не обязательно добиваясь, чтобы у всех действительно была страховка.

Более 40 лидеров штатов находятся в столице США для участия в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, которое стало первым масштабным светским мероприятием за время президентства Трампа.

Принимая их в Белом доме в воскресенье вечером, Трамп произнес тост за «замечательных губернаторов Соединенных Штатов», хотя некоторые из них не согласны с определенными политическими установками президента.