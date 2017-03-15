Трамп в Мичигане: президент обращается к работникам автомобильной промышленности

В среду президент Трамп посещает штат Мичиган. Цель поездки – объявить рабочим американской автомобильной промышленности о намерении отменить жесткие ограничения по использованию топлива, установленные администрацией Барака Обамы незадолго до завершения ее полномочий.



Администрация Трампа считает, что предыдущая администрация нарушила данное ранее обещание производителям автомобилей подождать с пересмотром стандартов до 2018 года.

«Автомобильная промышленность не без оснований громко протестовала против этого несправедливого решения, – заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома во вторник. – Мы намерены вернуться к этой промежуточной оценке» (введенных стандартов).

Защитники более жестких стандартов оспаривают этот подход.

2018 год «был крайним сроком, когда они обязаны завершить анализ. Никакие соглашения не были нарушены», – сообщила «Голосу Америки» Терези Лангер, директор транспортных программ Совета США за развитие экономики на базе энергоэффективных технологий (ACEEE).

«Ведомства завершили комплексную техническую оценку в 2016-м году. Согласно их докладу, введенные стандарты были экономически целесообразными и рентабельными. В тот момент, принятие решения в кратчайшие сроки соответствовало поставленной задаче предоставить производителям достаточно времени на адаптацию производства».



«Администрация Трампа хочет установить стандарты, которые будут экономически и технологически обоснованными», – сообщили в ходе брифинга по теме представители администрации на условиях анонимности.