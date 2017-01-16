Трамп предложил отменить санкции против России в обмен на сокращение ядерных арсеналов

Россия заявила в понедельник, что пока рано комментировать политические инициативы избранного президента США Дональда Трампа, который в недавнем интервью заявил, что готов снять санкции с России в обмен на договоренность о сокращении ядерных вооружений.

«Давайте наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента, а потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам», – сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Заявление на этот счет Трамп сделал в интервью изданиям Times of London и Bild.

Он осудил вмешательство России в Сирии и вновь выступил с критикой в адрес НАТО, назвав альянс «устаревшим» и заявив, что многие его члены не вносят надлежащего вклада. Однако при этом он добавил: «НАТО для меня очень важно».

Трамп также сказал, что «очень уважает» канцлера Германии Ангелу Меркель, однако подверг ее критике за решение принимать беженцев, покинувших родину из-за войн, политической нестабильности или плачевного состояния экономики.

«Я думаю, что она совершила одну катастрофическую ошибку, а именно – решила принять всех этих нелегалов – всех этих людей, откуда бы они там ни приехали», – сказал Трамп.

Ангела Меркель в понедельник пообещала попытаться договориться с избранным президентом США, как только он вступит в должность, однако подчеркнула, что Европа продолжит идти своим путем, несмотря на разногласия с новым американским лидером.

«Я считаю, что судьба европейцев находится в наших собственных руках, и я настаиваю на том, что нам следует держаться вместе», – сказала Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине.

Она также заявила, что члены ЕС будут вместе «бороться с терроризмом, обеспечивать безопасность внешних границ Европейского Союза и внутреннюю безопасность, а также работать над созданием истинно цифрового единого рынка и новых рабочих мест».

Меркель добавила, что взгляды Трампа на Европу широко известны: «Избранный президент изложил свои взгляды, так что, как только он вступит в должность, что пока не произошло, мы, разумеется, будем сотрудничать с новой американской администрацией и посмотрим, каких договоренностей нам удастся достичь».

Выступая в понедельник в Брюсселе, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что комментарии Трампа вызвали «удивление и беспокойство» среди членов альянса.

Руководство Германии также выразило возмущение по поводу идеи Трампа ввести 35-процентные тарифы для немецких автопроизводителей, желающих продавать на территории США автомобили, произведенные в других странах. Трамп выступал с подобными угрозами и в адрес других автоконцернов, пытаясь заставить их сохранить производственные мощности на территории США или перевести их туда, чтобы создавать рабочие места в стране.

Министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил, что подобные тарифы сделают американский автопром слабее и дороже. В ответ на критику Трампа по поводу того, что в США больше немецких автомобилей, чем в Германии американских, Габриэль заявил, что решение состоит в том, чтобы повысить качество американских автомобилей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Трампом, выразив уверенность, что новая администрация сохранит приверженность альянсу.