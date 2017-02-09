Белый дом указал Келлиэнн Конуэй на возможное нарушением этики

Сотрудники Белого дома провели беседу с советником президента Трампа Келлиэнн Конуэй после того, как во время телевизионного интервью на одном из американских телеканалов она призвала покупать одежду брэнда «Ivanka Trump».

В четверг некоторые конгрессмены и представители общественности высказали обеспокоенность по поводу заявлений Конуэй. По их мнению, призыв Конуэй является нарушением норм профессиональной этики.

В тот же день, в ходе ежедневной конференции Белого дома пресс-секретарь Шон Спайсер сообщил, что с советником была проведена беседа и на этом дисциплинарные действия были завершены.

Во время интервью Конуэй прокомментировала сообщения СМИ о решении крупной сети магазинов одежды Norstrom Inc. прекратить продажу продукции компании дочери президента Трампа Иванки. В прямом эфире программы Fox & Friends Конуэй назвала компанию Иванки Трамп «чудесной», добавив, что хотела бы сделать ей бесплатную рекламу. При этом Конуэй находилась в конференц-зале Белого дома.

«У меня есть одежда этого бренда («Ivanka Trump»). И прямо сейчас я просто сделаю ей бесплатную рекламу. Покупайте эту одежду прямо сегодня. Ее можно найти в интернет-магазинах», – сказала Конуэй.

Общественная организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» направила жалобу в Управление по этике при правительстве США и потребовала провести расследование инцидента. По мнению организации, своим заявлением главный советник Трампа нарушила федеральное законодательство.

«В законах четко прописано, что государственные служащие не могут использовать свое положение для продвижения частных интересов кого-либо. Ресурсы правительства должны направляться на общественные нужды, а не на рекламу продукции частных компаний», – говорится в письме «Граждан за ответственность и этику в Вашингтоне».

Речь идет о законе об этике государственных служащих. В одном из его положений говорится о том, что «должностное лицо не должно использовать служебное положение для извлечения выгоды, продвижения продукции, услуг или компаний, либо способствовать личной выгоде друзей, родственников или иных лиц, с которыми должностное лицо поддерживает отношения вне службы».



Высокопоставленный конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс направил письменное обращение председателю Комитета Джейсону Чафецу с требованием провести расследование. Он также предложил применить к Конуэй дисциплинарное взыскание.



Как сообщается, Чафец назвал высказывания Конуэй «абсолютно неприемлемыми». Тем не менее, ветераны Капитолийского холма сомневаются, что в отношении советника президента будут применены какие-либо меры, поскольку она является сотрудником исполнительной ветви правительства и подчиняется непосредственно президенту.