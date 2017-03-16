Достаточно ли сделал Трамп, чтобы отстраниться от своего бизнеса?

В январе избранный президент Дональд Трамп пообещал «полностью отстраниться» от своей международной бизнес-империи. Под осадой критиков, которые утверждали, что речь идет о целом лабиринте конфликтов интересов, Трамп заявил, что его сыновья займутся управлением через траст, а он сам «полностью изолирует себя» от повседневной деятельности компании.

Этот план не соответствовал требованиям правительственного офиса по этике, настаивавшего на том, чтобы Трамп полностью отказался от своих бизнес-активов. Насколько далеко зашел президент в выполнении своего обещания?

Спустя два месяца после его вступления в должность интервью с контролирующими органами и анализ государственных архивов и документов, заполненных компанией Trump Organization, показывают, что, хотя Трамп предпринял некоторые шаги, обещанные им в январе, он не полностью выполнил договоренность о трасте. В связи с этим на него продолжают сыпаться обвинения в конфликтах интересов – исходящие как от конгрессменов, так и от других лиц и групп.

«Есть множество аспектов, в которых даже в рамках установленной им совершенно некорректной стратегии он не полностью выполняет свои обещания», – отмечает Ноа Букбайндер, исполнительный директор организации Citizens for Responsibility and Ethics, которая подала иск против президента, обвинив его в конфликте интересов.

Несмотря на призывы к дивестиции, Трамп настаивает на своем, подчеркивая, что американцы знали о его обширных деловых интересах, когда избрали его президентом, и что законы, касающиеся конфликтов интересов, к нему неприменимы. Его юристы настаивают, что президент сделал все возможное, чтобы избежать потенциальных конфликтов.

Интересы бизнеса или интересы страны?

С точки зрения экспертов по этике, дело сводится к следующему вопросу: исполняя свои президентские обязанности, будет Трамп ориентироваться на интересы своего бизнеса или на интересы страны? Трамп подчеркивает, что хочет сосредоточиться на управлении страной, однако организации по этическому надзору считают, что, пока он привязан к своему бизнесу, любое его решение, будь то запрет на въезд в страну для граждан одного государства или сближение с другим, будет рассматриваться сквозь призму его деловых интересов.

«Нельзя, чтобы президент Соединенных Штатов находился в положении, при котором складывается впечатление, что он принимает внешнеполитическое решение помочь одной стране и лишает расположения другие страны из-за финансовых связей своего бизнеса с той страной, которой оказывается предпочтение», – считает президент некоммерческой организации Democracy 21 Фред Вертхаймер.

Белый дом не ответил на высланный по электронной почте запрос о предоставлении информации по этической политике. От Trump Organization ответа также не последовало.

Придуманное Трампом «простое решение» проблемы конфликта интересов основано на том, чтобы передать управление компанией сыновьям. Чтобы привести его в исполнение, он подписал два комплекта документов накануне инаугурации.

Один состоит из 19 страниц заявлений об увольнении из около 500 компаний, принадлежащих Трампу или работающих под его брендом. Другой посвящен созданию траста сроком на три года и назначению его старшего сына Дональда Трампа-младшего и финансового директора Trump Organization Аллена Вайсельберга единоличными попечителями организации.

Среди 488 компаний, из которых ушел Трамп, фигурируют такие крупные активы, как курорт Mar-a-Lago Club, который Трамп окрестил своим «зимним Белым домом». Там также есть фиктивные компании, созданные под проекты, которые так и не были реализованы, в том числе компания THC Jedda Hotel Manager, которая должна была заниматься гостиничным бизнесом в Саудовской Аравии.

Однако для того, чтобы отстраниться от управления международным бизнесом, недостаточно подписать документы об увольнении. За этим следует более длительный и сложный процесс, в рамках которого новая управляющая команда Трампа должна заполнить документы в различных государственных органах, чтобы взять на себя управление каждой компанией.

Согласно государственным архивам, этот процесс был начат так: Дональд Трамп-младший оформлен как президент Mar-a-Lago Club и компании, которая управляет отелем Трампа в Вашингтоне. И хотя десятки компаний прошли перерегистрацию, по словам отслеживающих ситуацию организаций этического надзора, пока неясно, насколько далеко продвинулся этот процесс.

Trump Organization опубликовала документ об увольнении в январе, но не предоставила подробностей о процессе перерегистрации. Ни компания, ни Белый дом не ответили на вопросы «Голоса Америки» о процессах контроля над потенциальными конфликтами интересов Трампа.