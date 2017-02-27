Трамп предложил увеличить финансирование Пентагона и сократить бюджет Госдепартамента

Президент США Дональд Трамп начал длительный процесс планирования федерального бюджета с предложений по увеличению расходов на оборону, при этом предложив сократить бюджеты Госдепартамента и ряда других ведомств, в том числе Агентства по охране окружающей среды.

Как сообщают в администрации, Белый дом изложил свои представления о федеральных расходах в документе, который в понедельник был разослан различным ведомствам. По словам Административно-бюджетного управления, более подробный проект бюджета планируется представить в середине марта.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал укрепить американские вооруженные силы, а в пятницу заявил, что страну ждет одно из самых масштабных в истории наращивание военной мощи.

Он также сказал, что не собирается добиваться сокращения бюджета таких программ, как Social Security (социальное обеспечение) и Medicare (медицинское страхование).

Выдвинутые президентом предложения наверняка подвергнутся видоизменениям, прежде чем будет сформирован итоговой проект бюджета на 2018 год, который начнется в октябре.

Каждое ведомство выдвинет собственные аргументы насчет своих бюджетных нужд, а в итоге решение по федеральным расходам будет принимать Конгресс.

В понедельник Трамп встречается в Белом доме со спикером Палаты представителей Полом Райаном и лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом, а на следующий день выступает с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса.