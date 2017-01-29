Мировые лидеры: реакция на указ Трампа о запрете на въезд беженцев

Поступают первые международные отклики на указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев и граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Указ запрещает въезд в США жителей Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена в течение 90 дней. Трамп также ввел постоянный запрет на прием беженцев из Сирии и 120-дневный запрет на прием всех остальных беженцев.

Президент сказал, что въезд в страну должен быть разрешен только людям, которые поддерживают США. В президентском указе упоминаются процедуры идентификации и проверок, которые должны во всех деталях соблюдать сотрудники американских консульских служб.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить в страну те самые угрозы, против которых наши солдаты сражаются за рубежом. Мы хотим пускать в нашу страну лишь тех, кто будет поддерживать нашу страну и испытывает глубокую любовь к нашему народу», – заявил Трамп, объявляя о запрете.

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил в воскресенье, что Меркель «убеждена, что даже необходимая, решительная борьба с терроризмом не оправдывает ситуацию, когда под общим подозрением оказываются люди определенного происхождения или определенной религии».

Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась под градом критики со стороны британских политиков за то, что она не осудила введенный Трампом запрет, когда встречалась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Ответственность за политику Соединенных Штатов в вопросе о беженцах несут Соединенные Штаты, – сказала она, выступая в Турции. – Ответственность за политику Соединенного Королевства в вопросе о беженцах несет Соединенное Королевство».

Планируется, что Трамп посетит Великобританию позднее в этом году, однако британский законодатель Сара Уоллстон заявила, что американского лидера не следует приглашать выступать в парламенте. «Те, кто хотят подлизаться к нему», могут сделать это в другом месте, добавила она.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Твиттере об отношении его страны к беженцам:«Скрывающиеся от преследований, террора и войны, канадцы будут приветствовать вас вне зависимости от вашей веры. Наша сила – в многообразии. Добро пожаловать в Канаду».