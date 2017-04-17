Трамп возобновил атаки на излюбленные цели: демократов и СМИ

В понедельник президент США Дональд Трамп возобновил атаки, целью которых снова стали демократы и СМИ.

В одном из комментариев в «Твиттере» Трамп заявил: «В течение первых 90 дней моей работы на посту президента мы показали, что внешняя политика была полным провалом в течение последних 8 лет», когда президентом США был Барак Обама. «Это правда», – подчеркнул нынешний президент.

Трамп не остановился на каких-либо определенных достижениях своей администрации, однако за прошедшие две недели он приказал нанести ракетный удар по Сирии в ответ на применение химического оружия, чего Обама никогда не делал. Трамп также одобрил действия военных США, применивших самую большую неядерную бомбу, которая была сброшена на бункеры «Исламского государства» в Афганистане.

Трамп, бизнесмен-миллиардер, ставший политиком-республиканцем, также предложил своей адитории немного литературной критики, порекомендовав «отличную книгу для приятного чтения». Речь идет о шуточной книге «Причины голосовать за демократов: подробное руководство», в которой 260 пустых страниц.

Президент США высказался и по поводу назначенных на вторник выборах в Конгресс, написав, что «суперлиберальный демократ хочет защитить преступников, разрешить нелегальную миграцию и поднять налоги!».

Еще в одном твите Трамп, который в течение первых трех месяцев после вступления в должность часто критиковал репортажи новостных агентств, заявил: «Фальшивые СМИ (в отличие от настоящих) стали еще хуже после выборов. Все репортажи очень предвзяты. Нужно потребовать, чтобы они начали говорить правду!».

Президент не указал на конкретные материалы или репортажи в СМИ, вызвавшие его гнев, однако сказал, что СМИ не обратили должного внимания на выборы конгрессмена-республиканца в Канзасе в традиционно республиканском округе, где кандидат-демократ потерпел поражение.

Трамп провел пасхальные выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он вернулся в Вашингтон в понедельник, чтобы принять участие ежегодном мероприятии для детей – катании пасхальных яиц на лужайке перед Белым домом.