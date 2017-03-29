Опрос: рейтинг Трампа остается на уровне 40 процентов

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа остается на уровне около 40 процентов с тех пор, как он вступил в должность январе, благодаря активной поддержке республиканцев, которые, по видимости, не считают его виноватым в провале попыток отменить Закон о доступном здравоохранении.

Как показал новый опрос CBS News, проведенный в период с 25 по 28 марта, сейчас деятельность одобряют Трампа 40 процентов американцев, тогда как в конце февраля этот показатель составлял 39 процентов, а ранее в феврале – 40 процентов.

Респонденты-республиканцы считают, что отменить Obamacare не удалось из-за непопулярности альтернативного законопроекта, а не из-за действий президента, которому не удалось выполнить одно из главных предвыборных обещаний.

Сорок девять процентов опрошенных считают, что предложенный республиканцами план провалился, потому что «был непопулярен», среди республиканцев такого мнения придерживаются 41 процент респондентов. Тридцать процентов республиканцев считают, что план не получил достаточной поддержки, потому что «демократы не пошли на компромисс», а среди всех респондентов такую оценку дали лишь 14 процентов.

Сорок процентов американцев, в том числе 67 процентов демократов, считают, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года с целью помочь Трампу победить. Среди республиканцев такого мнения придерживаются лишь 13 процентов.

Большинство демократов и независимых избирателей считают вероятным, что приближенные Трампа могли иметь неподобающие контакты с российскими властями, однако три четверти республиканцев в это не верят.

В то время как большинство американцев считают, что ФБР должно расследовать возможные связи между кампанией Трампа и Россией, среди республиканцев такое мнение высказали лишь треть респондентов.

Большинство респондентов-республиканцев считают вероятным, что офисы Трампа во время предвыборной кампании прослушивались. Такого же мнения придерживаются половина независимых респондентов, а большинство демократов склоняются к обратному.

Спикер Палаты представителей Пол Райан получил высокие оценки у респондентов-республиканцев: 67 процентов одобряют его работу. Среди всех респондентов его положительный рейтинг составил лишь 33 процента.