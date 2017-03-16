Трамп представил проект федерального бюджета под лозунгом «Америка на первом месте»

Предложение президента предусматривает увеличение оборонных расходов на 54 миллиарда долларов
Белый дом представил проект бюджета федерального правительства под лозунгом «Америка на первом месте».
Предложение президента Трампа предусматривает существенное увеличение расходов на оборону, которое планируется компенсировать за счет сокращений в других областях, включая программы международной помощи и ведомство, отвечающее за охрану окружающей среды.
В среду президент обратился с письмом к Конгрессу, в котором заявил, что его проект бюджета призван «сделать безопасность наших граждан приоритетом номер один – потому что в отсутствие безопасности не может быть процветания».
Администрация предлагает на 54 миллиарда долларов увеличить оборонные расходы, компенсировав это за счет сокращений других программ, в том числе в области медицинских исследований и помощи бездомным ветеранам, которые Конгресс считает очень важными.
«Нам предстоят сложные решения, которые слишком долго откладывались», – написал Трамп.
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