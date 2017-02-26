Ахмадинежад опубликовал открытое письмо президенту Трампу

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад опубликовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором похвалил его за то, что он «правдиво описал политическую систему и электоральную структуру США как коррумпированные».

В пространном письме, опубликованном в воскресенье на двух языках – английском и фарси – Ахмадинежад также осудил Трампа за его планы запретить въезд в США жителям семи стран, включая Иран. По словам бывшего иранского лидера, «современные США принадлежат всем нациям». При этом он признал, что в США иммигрировало около миллиона людей с иранскими корнями.

Ахмадинежад осудил «господство» Вашингтона в ООН и американское вмешательство в мировые дела, которое, по мнению экс-президента, несет «нестабильность, войны, убийства и перемещение наций».

В прошлом Ахмадинежад направлял письма бывшим американским президентам Бараку Обаме и Джорджу Бушу-младшему.

После избрания Трампа президентом в ноябре прошлого года многие иранцы нашли сходство в неожиданном быстром восхождении к власти Ахмадинежада и нового американского лидера при помощи жесткой риторики и популистских заявлений.