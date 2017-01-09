Зять Трампа, возможно, займет пост старшего советника президента

По сообщениям американских СМИ, зять избранного президента Дональда Трампа Джаред Кушнер будет назначен на пост старшего советника нового главы Белого дома.

Официальные представители переходной команды Трампа уже подтвердили эту информацию телеканалам NBC и CNN.

Сам избранный президент США в ответ на вопрос о возможной роли Кушнера в его администрации сказал: «Мы сможем поговорить об этом в среду». Напомним, что именно в ближайшую среду должна пройти давно ожидаемая пресс-конференция будущего главы Белого дома.

35-летний Джаред Кушнер женат на дочери Трампа, Иванке.