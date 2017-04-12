Американский президент встретится в Белом доме с главой НАТО

Президент США Дональд Трамп в среду принимает в Белом доме генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с которым они планируют обсудить приверженность Трампа организации.

После встречи Трамп и Столтенберг должны выступить перед журналистами, которые скорее всего также будут задавать вопросы об отношении Трампа к НАТО и его требованиях, чтобы другие члены альянса увеличили свой вклад в оборонные расходы.

В преддверии встречи высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что Трамп «на 100 процентов предан НАТО».

Еще в январе Трамп называл альянс «устаревшим», поскольку он неспособен предотвратить теракты и «был придуман много-много лет назад».

Однако, как заявил анонимный источник в администрации, президент «очень четко и неоднократно дал понять, что он очень предан НАТО».

Как ожидается, Трамп и Столтенберг также обсудят роль НАТО в борьбе с международным терроризмом и неоднократные заявления американского лидера о том, что другие члены альянса должны выделять больше средств на оборону.

По словам представителя Белого дома, он не ожидает, что разговор будет «неловким», поскольку Трамп и Столтенберг «скорее всего сойдутся во мнениях» по вопросу о повышении оборонных расходов в странах НАТО.

Все члены альянса обязались к 2024 году выделять на собственную оборону два процента от ВВП, однако лишь немногие из них в настоящий момент достигли этого целевого показателя.

В прошлом месяце после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп сказал, что Германия «должна НАТО огромные суммы денег» и что страна должна больше платить Соединенным Штатам за «мощную и очень дорогую оборону, которую они предоставляют Германии».

Оборонные расходы США составляют около трех процентов от ВВП, тогда как Германия тратит на оборону лишь 1,2 процента.

Во вторник Трамп дал официальное согласие на принятие в НАТО Черногории, что стало очередным шагом на пути к вступлению балтийской страны в альянс.

Как заявил представитель Белого дома, в администрации Трампа «очень обеспокоены по поводу российского вмешательства в октябрьские выборы в Черногории».

Россия называет вступление Черногории в НАТО «провокацией» в связи с географической близостью страны к ее границам. В Кремле давно считают Балканы частью российской «сферы влияния».