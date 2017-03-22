В продаже появились дайвинг-туры к «Титанику»

Туристическая компания Blue Marble Private предлагает обеспеченным путешественникам возможность посетить затонувший «Титаник».

Начиная с мая следующего года, компания предоставит группам из девяти туристов шанс совершить погружение на глубину 4 000 метров, чтобы осмотреть останки знаменитого корабля.

Как сообщается на сайте компании, погружение будет происходить на борту «специально разработанного подводного аппарата из титана и углеволокна, управляемого командой экспертов».

«Вы проплывете над палубой корабля и знаменитой парадной лестницей, насладившись видом, который мало кому доводилось и когда-либо доведется увидеть», – обещает компания.

По словам основательницы Blue Marble Private Элизабет Эллис, у туристов также будет возможность «обследовать район крушения «Титаника», где океанское дно усеяно многочисленными артефактами, которые оставались практически нетронутыми на протяжение более ста лет».

По данным канала CNN, все билеты на первый рейс уже распроданы. Цена восьмидневного путешествия составляет 105 129 долларов с человека – примерно вдвое дороже, чем цена экскурсий к «Титанику», которые проводила компания Deep Ocean Expeditions в 2012 году.

Между тем есть вероятность, что время для посещения затонувшего корабля на исходе. Как сообщает CNN, проведенное в 2016 году исследование показало, что в течение 15-20 лет все, что осталось от корабля, могут уничтожить «экстремофильные бактерии».

15 апреля 1912 года непотопляемое, как считалось, судно врезалось в айсберг в Северной Атлантике, совершая первый рейс из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. На борту находилось 2 224 пассажира, более 1500 из которых погибли при крушении корабля. Обломки судна были обнаружены 32 года назад.