Возглавляя компанию Exxon, Тиллерсон вел переписку под псевдонимом

Об этом сообщил генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь на посту руководителя компании Exxon, пользовался почтовым ящиком под вымышленным именем, сообщил генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман.
По словам Шнайдермана, с электронного почтового ящика под псевдонимом велась переписка по вопросам изменения климата. В то же время представитель Exxon заявил, что данный почтовый ящик использовался для обсуждения «широкого круга тем, имеющих отношение к бизнесу».
Сообщения о переписке с электронной почты под псевдонимом появилась в связи с расследованием, не скрывала ли нефтяная компания Exxon от инвесторов и общественности, что знала о существовании связи между использованием горючих ископаемых и изменением климата.
В понедельник Шнайдерман отправил письмо в суд Нью-Йорка, осуществляющий контроль за ходом расследования, в котором пояснил, что Тиллерсон получал почту под псевдонимом «Уэйн Тракер», как минимум, с 2008 по 2015 год.
По словам Шнайдермана, Тиллерсон и Exxon ранее не сообщали о существовании учетной записи под певдонимом, несмотря на то, что Exxon предоставил более 60 документов, в которых упоминался электронный адрес «Уэйна Трэкера».
В письме содержится обращение к суду затребовать у Exxon информацию о существовании любых других учетных записей, которыми пользовался Тиллерсон, и расследовать, не сохранились ли другие сообщения, отправленные от имени «Уэйна Тракера».
Представитель компании Exxon Mobil Алан Джефферс заявил, что «адрес электронной почты «Wayne.Tracker@exxonmobil.com» является частью существующей в компании системы обмена электронной корреспонденцией, которая была создана для безопасной и быстрой коммуникации руководства и бывшего главы компании по ряду тем, имеющих отношение к бизнесу».
По его словам, компания предоставит пояснения по предоставленному суду письму с исковым заявлением.
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