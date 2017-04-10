Тиллерсон: США будут защищать мирных жителей по всему миру

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, стремясь заручиться поддержкой мировых лидеров в вопросе о недавней ракетной атаке США в Сирии, пообещал, что США будут противостоять агрессорам, которые нападают на собственных граждан.

Тиллерсон проводит переговоры с министрами иностранных дел остальных стран «Большой семерки» в тосканском городке, где во время Второй мировой войны нацисты истребили более 500 мирных жителей. В его выступлении была отсылка к американским авиаударам в Сирии, нанесенным в ответ на химическую атаку сирийской армии, в результате которой погибли десятки человек и пострадали сотни.

«Мы вновь посвящаем себя тому, чтобы привлекать к ответственности всех, кто совершает преступления в отношении ни в чем не повинных людей по всему миру, – сказал Тиллерсон. – Это место послужит источником вдохновения для всех нас».

Глава американской дипломатии, впервые встретившись с представителями других крупнейших экономик мира, хочет добиться поддержки военных действий США в Сирии перед предстоящей поездкой в Россию, где он позже на этой неделе проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о позиции Москвы в отношении сирийского президента Башара Асада, которого она продолжает поддерживать.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал режим Асада «токсичным» и заявил, что «Владимиру Путину пора взглянуть в глаза правде о тиране, которого он поддерживает».

В преддверии официальных встреч «Семерки» министр иностранных дел Японии Фумио Кисида сказал Тиллерсону, что Токио поддерживает Вашингтон в его усилиях по «сдерживанию распространения и применения химического оружия».

Перед поездкой в Москву Тиллерсон также планирует встретиться с коллегами из Иордании, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ, обсудив с ними реакцию США на химическую атаку в Сирии.

Помимо сирийского конфликта и российского сотрудничества с Асадом, министры «Большой семерки» также обсудят ряд других важных проблем, в том числе угрозу развития ядерной программы в КНДР и ситуацию на востоке Украины, где Москва поддерживает сепаратистов, сражающихся с правительством в Киеве.

Лидеры стран G-7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – проведут собственный саммит в Италии в мае, а встреча министров иностранных дел призвана заложить основу для этих переговоров, с упором на коллективные усилия по вытеснению группировки «Исламское государство» из Сирии и Ирака.

