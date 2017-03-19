Тиллерсон и Си Цзиньпин надеются на новую эру сотрудничества США и Китая

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и председатель КНР Си Цзиньпин выразили в воскресенье надежду на наступление новой эры сотрудничества между двумя странами.

После короткой встречи с китайским лидером в Пекине Тиллерсон заявил: «Мы знаем, что путем дальнейшего диалога мы достигнем большего взаимопонимания, которое приведет к укреплению отношений между Китаем и Соединенными Штатами».

По словам председателя КНР, когда он в феврале разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, оба лидера пришли к единому мнению о необходимости «совместных усилий для развития китайско-американского сотрудничества».

Глава американской дипломатии также отметил, что Трамп с нетерпением ожидает «возможности в будущем нанести визит» в Китай.

Стороны не упоминали о проблемах, которые являются предметом разногласий в регионе или между двумя странами.

Китай был третьей и последней страной первого азиатского турне Тиллерсона, в ходе которого он также побывал в Японии и Южной Корее.