Тиллерсон начинает турне по Азии с визита в Японию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду начинает турне по трем странам Азии, в задачи которого входит успокоить союзников и обсудить способы противодействия ядерной и ракетной угрозам, исходящим от КНДР.

Турне начнется с Японии, где в четверг Тиллерсону предстоит встретиться с премьер-министром страны Синдзо Абэ и министром иностранных дел Фумио Кисидой.

В пятницу Тиллерсон отправится в Южную Корею на переговоры с и.о. президента Хван Ге Аном и министром иностранных дел Юн Бенсе. При этом в программу его визита не входят встречи с представителями оппозиции страны, где в мае пройдут выборы нового лидера.

Япония и Южная Корея, где размещены американские войска, находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет и поддерживают усилия США по активизации дипломатического и экономического давления на Пхеньян. Как сообщается в заявлении Седьмого флота ВМС США, трое союзников в среду проведут учения в водах к востоку от Корейского полуострова и к северу от Японии в целях повышения оперативной совместимости.

Последней остановкой в турне Тиллерсона станет Китай, где центральным пунктом его программы будет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках подготовки к переговорам между китайским лидером и президентом США Дональдом Трампом, которые, как ожидается, состоятся в начале апреля во Флориде.