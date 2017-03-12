Азиатское турне Тиллерсона: в повестке дня – проблема Северной Кореи

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится на предстоящей неделе с визитом в Японию, Южную Корею и Китай. Это его первая зарубежная поездка в качестве главы американской дипломатии. Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства США расширит работу по поиску новых вариантов взаимодействия с Северной Кореей и устранения ядерной и военной угрозы региону и миру, исходящей от КНДР.



Провокационные действия Пхеньяна – такие, как недавний запуск ракет в сторону Японского моря в качестве репетиции потенциальной «атаки» против американских военных баз в Японии, были настолько серьезны, что Вашингтон исключил саму мысль о прямом диалоге с Северной Кореей и ее непредсказуемым молодым лидером Ким Чен Ыном.



Среди других факторов, осложняющих переговоры госсекретаря в Сеуле и Пекине, – сложная политическая ситуация в Южной Корее, где на днях президент Пак Кын Хе была отстранена от должности в результате импичмента, а также выражаемое Китаем недовольство в связи с развертыванием в Южной Корее американской системы ПРО, по поводу которой идут острые дискуссии.



После ухода Пак Кын Хе из Голубого дома в Сеуле, Тиллерсон впервые встретится с исполняющим обязанности президента Южной Кореи премьер-министром Хван Гё Аном, который должен провести новые выборы в течение 60 дней.





Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщила журналистам на предварительном брифинге, что США будут работать с Хван Гё Аном до конца срока его полномочий. Американский дипломат отметила, что во время визита в Сеул Тиллерсон не будет встречаться с представителями оппозиции.



«Мы видим в Южной Корее проявление демократического процесса, – сказала она. –Благодаря этому институту мы являемся столь близкими партнерами и друзьями для жителей Южной Кореи».



«США и дальше будут верным союзником, другом и партнером Республики Корея.Альянс между США и Республикой Корея и дальше будет стержнем региональной стабильности и безопасности», – добавила представитель Госдепартамента.