Пентагон направил Трампу план борьбы с «Исламским государством»

Пентагон сообщил, что направил в Белый дом предварительный план борьбы с «Исламским государством» в Ираке и Сирии, а позже в понедельник министр обороны Джим Мэттис расскажет представителям администрации о деталях этого плана.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис назвал документ рамочной концепцией более масштабного плана, нацеленного на борьбу с экстремистской группировкой не только в Сирии и Ираке, где ИГИЛ пытается создать исламский халифат, но и за пределами этих стран.

Никаких подробностей Дэвис не предоставил.

Однако глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на прошлой неделе заявил, что стратегия будет также включать план борьбы с «Аль-Кайдой» и другими экстремистскими группировками на Ближнем Востоке и по всему миру. Он также подчеркнул, что план не ограничивается военными мерами и носит «военно-политический» характер.