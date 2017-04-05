Никки Хейли: США готовы действовать самостоятельно в случае бездействия СБ ООН по Сирии

Совет Безопасности ООН в среду провел экстренное заседание, чтобы обсудить унесшую множество жизней химическую атаку в Сирии, с осуждением которой выступают все больше стран и организаций. На заседании Великобритания, Франция и США решительно осудили Россию за поддержку сирийского президента Башара Асада и его правительства, которое, предположительно, применило химическое оружие в Идлибе.

Наблюдатели, дипломаты и аналитики возлагают вину за инцидент в городе Хан-Шейхун силы, связанные с президентом Башаром Асадом и его российскими союзниками. По данным Всемирной организации здравоохранения, у жертв диагностированы симптомы, которые проявляются при поражении веществом нервно-паралитического действия.

Организация, объединяющая западные гуманитарные организации, оценивает число погибших в 100 человек, число пострадавших составило более 350.

«Если ничего не делать, такие атаки продолжатся, – заявила на заседании Совбеза посол США в ООН Никки Хейли. – У Асада нет никакого стимула прекратить применение химического оружия, пока Россия защищает сирийский режим от возможных последствий».

Посол Хейли предупредила членов Совета, что в случае отказа принимать меры, США могут действовать самостоятельно.

«Если ООН раз за разом оказывается не в состоянии исполнить свой долг и действовать сообща, иногда государства вынуждены самостоятельно принимать меры, – сказала Хейли. – Чтобы избежать дальнейших жертв, я надеюсь, Совет готов действовать, как мы».

Москва отрицает причастность к атаке

Россия «категорически отрицает» причастность к атаке, заявив, что инцидент произошел в результате удара сирийских военных самолетов по складу, где хранится химическое оружие повстанцев. Сирийское правительство неоднократно отрицало, что применяло химоружие против мирных граждан в ходе шестилетнего конфликта.

Источник в американской разведке заявил о наличии «следов», указывающих на причастность режима к атаке в провинции Идлиб. По его словам, если ответственность режима будет доказана, с учетом числа погибших и раненых эта атака станет «крупнейшим инцидентом такого рода с момента атаки c использованием зарина режимом в пригороде Дамаска в августе 2013 года».

«Голос Америки» обратился за комментарием по поводу утверждений России о том, что удар сирийской авиации пришелся по складу с химоружием, к эксперту Крэгу Уильямсу, неофициальному советнику входящей в структуру ООН Организации по запрещению химического оружия.

«Все возможно, однако (такое объяснение) мне кажется немного надуманным», – сказал Уильямс. – Это может быть одной из версий произошедшего, однако не самой вероятной». По мнению эксперта, в случае попадания снаряда в хранилище с зарином, газ, скорее всего, был бы обезврежен в результате сопровождающего взрыв пожара. Молекулы зарина могли распространиться в случае, если не были уничтожены в ходе взрыва. «Здесь слишком много переменных, и я не могу с точностью сказать, что произошло, (анализируя ситуацию) на расстоянии», – сказал Уильямс.

Папа римский Франциск в среду осудил атаку, которую назвал «неприемлемой бойней».

Президент США Дональд Трамп в опубликованном во вторник заявлении также осудил атаку, заявив, что «цивилизованный мир не может ее игнорировать». В среду, в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с королем Иордании Абдуллой, Трамп сказал, что атака является «оскорблением всего человечества, с чем нельзя мириться». В то же время, на вопрос о том, будут ли вооруженные силы США предпринимать ответные действия, президент уклончиво ответил: «Я не буду говорить, что и как я собираюсь делать».

По словам короля Абдуллы, «это очередное свидетельство того, что попытки международного сообщества решить этот кризис потерпели неудачу».

Выступая на открывшихся крупных международных переговорах о будущем Сирии в Брюсселе, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что все данные, с которыми он ознакомился, указывают, что за атакой стоял режим Асада. По его словам, невозможно представить, чтобы у режима была легитимная власть над страной.

Реакция Госдепартамента

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обнародовал специальное заявление. В нем говорится: «Соединенные Штаты решительно осуждают атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб. Только за прошедший месяц это уже третье сообщение об использовании оружия такого рода. Поступают сообщения о десятках погибших, включая многочисленные жертвы среди детей. Мы продолжаем отслеживать ужасную ситуацию, но уже очевидно, что образ действий Башара Асада именно такой: жестокое и неприкрытое варварство. Те, кто защищает и поддерживает его, в том числе Россия и Иран, не должны питать иллюзий относительно Асада или его намерений».

В документе отмечается, что «любой, кто использует химическое оружие, чтобы травить свой народ, демонстрирует полное пренебрежение к человеческой морали и должен быть привлечен к ответственности».

Тиллерсон вновь призвал Россию и Иран «задействовать свое влияние на сирийский режим и гарантировать, что бесчеловечные атаки подобного рода никогда не повторятся вновь».

Об ответственности Асада и Путина

Влиятельные сенаторы заявили о том, что президент Сирии Башар Асад и российский лидер Владимир Путин могут быть обвинены в совершении военных преступлений. Республиканец Марко Рубио и демократ Бен Кардин также сообщили, что уже начали подготовку законопроекта, устанавливающего ответственность за подобные действия.

«Российским самолетом управлял пилот (армии) Асада, - пояснил сенатор Кардин, комментируя последствия атаки с применением химического оружия в Сирии. – Нам нужно ясная внешняя политика, гарантирующая, что как руководитель страны Асад полностью утратил легитимность».

По мнению сенатора Марко Рубио, Владимир Путин «несет точно такую же ответственность» за совершенное преступление, как и президент Сирии.