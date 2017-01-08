Взрыв под Дамаском: погибли, по меньшей мере, 5 человек

В результате взрыва заминированного автомобиля в подконтрольном сирийскому правительству пригороде Дамаска погибли, как минимум, пять человек; не менее 15 – получили ранения. Об этом сообщили сирийские государственные СМИ.

Инцидент произошел вблизи города Саса, расположенного к юго-западу от столицы.

Ответственность за атаку взяла на себя связанная с «Аль-Кайдой» группировка «Джебхат Фатх аш-Шам».

Взрыв произошел во время хрупкого общенационального перемирия, заключенного в конце декабря при посредничестве России и Турции. Перемирие не распространяется на боевые действия в отношении «Исламского государства» и филиала «Аль-Кайды» «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее известного как «Фронт ан-Нусра».

В субботу в центре приграничного города Аазаз на севере Сирии, который контролируется повстанцами, прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более 40 человек. Многие из них были гражданскими лицами, покинувшими соседний Алеппо, который был в значительной мере разрушен в результате многомесячного противостояния.

По данным наблюдателей, взрывное устройство было, скорее всего, заложено в бензовоз. Взрыв произошел у здания суда и домов, где размещаются силовые структуры, в которых работают бойцы оппозиции, пытающиеся свергнуть правительство в Дамаске. Взрыв превратил в руины соседний рынок.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.