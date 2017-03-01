ООН: обе стороны сирийского конфликта совершали военные преступления

Обе стороны, сражавшиеся за контроль над городом Алеппо, совершали военные преступления, свидетельствует новый отчет ООН.

Согласно последнему отчету ООН о шестилетнем конфликте в Сирии, к числу военных преступлений сирийского правительства относятся воздушные бомбардировки и обстрел гуманитарного конвоя, в результате которого погибли 14 гуманитарных работников и были прекращены усилия по оказанию помощи населению.

В период с июля по конец декабря сирийские и российские силы «ежедневно» наносили беспорядочные авиаудары с использованием кассетных боеприпасов по занятым повстанцами восточным районам Алеппо, говорится в отчете. Сотни человек погибли, были разрушены больницы, что позволяет отнести эти беспорядочные удары к категории военных преступлений.

Расследование ООН не смогло установить, участвовали ли в ударах по Алеппо и сирийские, и российские силы, поскольку «в течение всего рассматриваемого периода» они совместно контролировали воздушное пространство над этим районом.

«Они использовали преимущественно одни и те же самолеты и оружие, что во многих случаях делает установление ответственности за удары невозможным», – говорится в отчете, который не приписывает никакие военные преступления России.

В опубликованном в среду отчете также сообщается, что сирийские вертолеты использовали в Алеппо запрещенное оружие, бомбы с токсичным газом хлорином, «в течение всего 2016 года», что привело к сотням жертв.

Более 5000 военнослужащих проправительственных сил окружили восточный Алеппо в попытке заставить силы оппозиции «сдаться или умереть от голода», говорится в отчете.

При этом, согласно отчету, силы оппозиции убили и ранили десятки человек при обстрелах западных районов Алеппо, которые находились под контролем правительства. Оппозиционные группировки также препятствовали попыткам жителей покинуть восточный Алеппо и использовали их в качестве «живых щитов», а также атаковали курдский жилой район, что также является военными преступлениями.

По данным ООН, международная коалиция во главе с США во второй половине 2016 года не совершала никаких воздушных атак на Алеппо.

Отчет был опубликован в то время, как в Женеве продолжаются мирные переговоры по Сирии. Выводы авторов основаны на 291 интервью с жертвами и очевидцами, а также на результатах экспертиз и изображениях со спутников.