Сирийским повстанцам удалось проникнуть в Дамаск через тоннели

Сирийские правительственные войска и повстанцы в воскресенье сражались на окраинах Дамаска после того, как ночью повстанческие отряды проникли в столицу через тоннели и осуществили внезапную атаку на контролируемые правительством районы города.

Как сообщает британская правозащитная организация «Сиийская обсерватория прав человека», для повстанцев день начался с подрывов двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, и нескольких атак смертников. Повстанцы захватили несколько зданий в районе Джобар – примерно в двух километрах от стен Старого города. Местные жители говорят, что в центре города падали артиллерийские снаряды и ракеты.

Однако, по данным правозащитников, после первоначального наступления повстанцев правительственные самолеты нанесли по их позициям более 30 воздушных ударов. Эти события стали очередной страницей в конфликте, который продолжается уже шесть лет.

Государственные СМИ сообщили, что войска, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, успешно «заблокировали атаку террористов на военные объекты и жилые здания в Джобаре».

Мощные взрывы были слышны на фоне прямой телевизионной трансляции с площади Аббасийин, обычно оживленной, но в тот момент пустой – после того, как военные приказали местным жителям не выходить на улицу.