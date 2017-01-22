Представители сирийских повстанцев и Дамаска прибыли в Астану для переговоров

Делегации сирийской оппозиции и правительства в воскресенье прибыли в столицу Казахстана Астану, где в понедельник начинаются мирные переговоры и первая непосредственная встреча представителей противоборствующих сторон за последний год.

Российские СМИ сообщили в воскресенье, что в Астане проходит трехсторонняя встреча представителей организаторов переговоров: России, Ирана и Турции.

Россия и Иран выступают на стороне правительственных войск президента Башара Асада, в то время как Турция и США поддерживают повстанцев, добивающихся его смещения.

Ожидается, что переговоры в понедельник будут сосредоточены на укреплении общенационального прекращения огня, достигнутого в декабре при посредничестве России, Ирана и Турции, которое, в целом, соблюдается.

Все стороны, включая возглавляемую США международную коалицию, заявляют, что их целью являются террористические группировки на территории Сирии, такие как «Исламское государство» и филиалы «Аль-Кайды», которые не участвуют в переговорах, и на которых не распространяется прекращение огня. Однако Сирия и ее сторонники, Россия и Иран, также наносили удары по так называемым умеренным повстанцам, сражавшимся с Асадом на протяжении шестилетнего конфликта.

Предыдущие попытки добиться прекращения огня, предпринимаемые при участии США и ООН, вскоре проваливались, когда воюющие стороны нарушали перемирие и обвиняли в этом друг друга.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в переговорах, которые официально начнутся во второй половине дня понедельника и продлятся, по крайней мере, до вторника.

За несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента США, Россия и Турция предложили ему направить делегацию на переговоры. Но, ссылаясь на особенности процесса передачи президентской власти, Госдепартамент сообщил, что в переговорах примет участие посол США в Казахстане Джордж Крол.