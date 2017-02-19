Стаффан де Мистура выразил оптимизм в связи с предстоящими переговорами по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что надеется воспользоваться возникшей новой динамикой в ходе предстоящего раунда возглавляемых ООН переговоров в Женеве с участием правительства Асада и представителей повстанцев.

Стаффан де Мистура заявил, что результат диалога, по существу, будет зависеть от позиции США.

«Какова позиция США во всем этом? Это большой вопрос», – сказал он, выступая на форуме в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвуют мировые лидеры, дипломаты и представители военных кругов.

По словам Мистуры, любое политическое решение должно носить инклюзивный характер, чтобы с его помощью можно было положить конец шестилетнему конфликту в Сирии».

«Мы должны придать импульс. Даже прекращение огня с двумя гарантами не продержится долго, если не будет политического горизонта», – сказал Стаффан де Мистура, имея в виду перемирие, достигнутое при посредничестве Турции и России в декабре.

Хотя Мистура усомнился в участии президента США Дональда Трампа в поисках решения по урегулированию конфликта в Сирии, дипломат Госдепартамента Бретт Макгерк заявил, что «люди будут разочарованы», если решат, что США внезапно выберут новый «инструмент в наборе».

«Не думаю, что США предложат универсальное решение, потому что такого нет», – сказал Макгерк.

Президент Сирийской национальной коалиции Анас аль-Абда заявил, что оппозиция «полностью поддерживает и готова вести переговоры о политическом решении». «У нас появился проблеск надежды», – сказал он.

По словам Макгерка, администрация Трампа «заново переоценивает все, сверху донизу, и это очень оздоровляющий процесс».

«Мы будем очень эгоистичны в том, что касается защиты и продвижения наших интересов», – сказал он.

До прихода к власти Трампа предыдущая администрация настаивала, что президент Башар Асад, должен уйти, что было противоположно позиции России, поддерживающей сирийского лидера.

Трамп, однако, призывает к более активному сотрудничеству с Россией в борьбе с «Исламским государством» в Сирии и Ираке, что оставляет открытым вопрос о судьбе Асада.

По словам аль-Абды, вопрос о будущем Асада является очевидным препятствием для проведения мирных переговоров.

«Пока Асад остается у власти», никакого решения не может быть найдено, заявил он, выступая на Мюнхенской конференции.

Предыдущие усилия, которые включали непрямые переговоры при посредничестве спецпосланника ООН в Сирии, не привели к существенному прогрессу в деле прекращения войны, которая началась как мирные протесты против Асада, переросшие в многосторонний конфликт.

С марта 2011 года в стране погибли сотни тысяч человек. По данным ООН, около пяти миллионов человек покинули страну, еще шесть миллионов стали вынужденными переселенцами в пределах Сирии.