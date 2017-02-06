Переговоры по Сирии в Казахстане: второй раунд

Делегация экспертов проводит встречи в столице Казахстана в рамках усилий по достижению политического урегулирования сирийского кризиса.

Представители России, Турции, Ирана и ООН встретились в Астане в понедельник. На первом заседении Объединенной оперативной группы обсуждались различные вопросы – в частности, контроль за выполнением условий соглашения о перемирии и предотвращение его нарушений, а также обеспечение безопасности поставок гуманитарной помощи.

В прошлом месяце Турция, Россия и Иран направили в Казахстан делегатов от сирийского правительства и повстанцев на первый раунд мирных переговоров, завершившийся договоренностью между Анкарой, Москвой и Тегераном о взятии на себя мониторинговых функций по обеспечению частичного прекращения огня и продолжении совместной работы по достижению политического урегулирования конфликта.

Глава пресс-службы МИДа Турции Хусейн Мюфтюоглу заявил, что Анкара не допустит срыва – в результате действий некоторых групп повстанцев – режима прекращения огня, вступившего в силу в конце декабря. Он также подтвердил позицию Турции относительно невозможности участия президента Сирии Башара Асада в политическом будущем страны. На протяжении конфликта, который начался в 2011-м году мирными протестами, переросшими в гражданскую войну, Турция поддерживала повстанцев.

Судьба Асада остается источником разногласий в период, когда международное сообщество пытается приблизиться к установлению мира в Сирии.

В рамках схемы, созданной ООН, предполагается разработка новой Конституции и проведение новых выборов в стране. Союзники Асада, среди которых – Россия и Иран, считают, что он должен остаться у власти.