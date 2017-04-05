Химическая атака в Сирии вызвала решительное осуждение по всему миру

Совет безопасности ООН в среду проводит экстренное заседание, чтобы обсудить унесшую множество жизней химическую атаку в Сирии, с осуждением которой выступают все больше стран и организаций.

Наблюдатели, дипломаты и аналитики возлагают вину за инцидент в городе Хан-Шейхун силы, связанные с президентом Башаром Асадом и его российскими союзниками. По данным Всемирной организации здравоохранения, у жертв диагностированы симптомы, которые проявляются при поражении веществом нервно-паралитического действия.

Организация, объединяющая западные гуманитарные организации, оценивает число погибших в 100 человек, число пострадавших составило более 350.

Россия «категорически отрицает» причастность к атаке, заявив, что инцидент произошел в результате удара сирийских военных самолетов по складу или фабрике, где хранится химическое оружие повстанческих сил. Сирийское правительство неоднократно отрицало, что применяло химоружие против мирных граждан в ходе шестилетнего конфликта.

Источник в американской разведке заявил о наличии «следов», указывающих на причастность режима к атаке в провинции Идлиб. По его словам, если ответственность режима будет доказана, с учетом числа погибших и раненых эта атака станет «крупнейшим инцидентом такого рода с момента атаки c использованием зарина режимом в пригороде Дамаска в августе 2013 года».

Папа римский Франциск в среду осудил атаку, которую назвал «неприемлемой бойней».

Президент США Дональд Трамп в опубликованном во вторник заявлении также осудил атаку, заявив, что «цивилизованный мир не может ее игнорировать».

Выступая на открытии крупных международных переговоров о будущем Сирии в Брюсселе, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что все данные, с которыми он ознакомился, указывают, что за атакой стоял режим Асада. По его словам, невозможно представить, чтобы у режима была легитимная власть над страной.